Участникам программы «СВОй бизнес» в Пскове представили практики малого предпринимательства

Выездной день на площадки действующих малых предприятий организовали для участников второго потока федеральной программы «СВОй бизнес» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», участники посетили четыре компании, чтобы познакомиться с реальной практикой ведения собственного дела, задать вопросы предпринимателям и увидеть, как устроен бизнес в ежедневной работе.
Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
В программе приняли участие ветераны, участники специальной военной операции, члены их семей, а также жители региона, которые рассматривают возможность открыть свое дело. На всех этапах группу сопровождали представители псковского центра «Мой бизнес».
Формат встречи был выстроен вокруг открытого разговора о ключевых вопросах предпринимательства - запуске проекта, первых управленческих решениях, налоговой нагрузке, подборе сотрудников, привлечении клиентов и преодолении сложных периодов. Как отметили организаторы мероприятия, такой подход позволил участникам получить прикладную информацию от тех, кто уже прошел путь становления и развития собственного дела.
В ходе выездной программы участники побывали в студии красоты «Миндаль» у Григория Щесняка, в школе фитнеса и бега «Про Спорт» у Александра Кузьмина, в образовательном проекте «Алгоритмика», который в Пскове развивают Ольга Безбородько и Алексей Пермяков, а также в мастерской 8Merch Анастасии Чугуновой.
Первой точкой маршрута стала студия красоты «Миндаль». Руководитель предприятия Григорий Щесняк сделал акцент на практической стороне развития бизнеса и рассказал участникам о тех решениях, которые помогают пройти стартовый этап и избежать типичных ошибок.
По итогам встречи участникам были переданы дополнительные материалы для самостоятельной работы, включая презентацию и таблицу по юнит-экономике.
Следующей площадкой стала школа фитнеса и бега «Про Спорт». Ее руководитель Александр Кузьмин является победителем Кубка мира по биатлону и многократный чемпион ВДВ. Он рассказал о своем профессиональном пути, службе и переходе в предпринимательство. Отдельное внимание было уделено вопросам командной работы, дисциплины и устойчивого развития проекта.
На данный момент команда Александра Кузьмина развивает беговое сообщество в регионе, организует Псковский марафон, который собирает более двух тысяч участников со всей страны, и ведет работу с людьми разных возрастов и уровня подготовки.
В образовательном проекте «Алгоритмика» участники обсудили первые шаги в предпринимательстве, стартовые риски и особенности организационной работы. Ольга Безбородько и Алексей Пермяков выстроили встречу в формате открытого диалога, чтобы участники могли получить ответы на конкретные вопросы, связанные с запуском собственного дела.
Особое внимание участников вызвало знакомство с работой мастерской 8Merch. Анастасия Чугунова развивает в Пскове швейное производство: направление машинной вышивки и брендирования. Для части аудитории ее история стала особенно близкой. Муж девушки был военным и погиб в зоне СВО. По словам предпринимательницы, именно он в свое время поддержал ее решение открыть собственное дело.
Сегодня мастерская, в том числе, выпускает военные шевроны. Во время встречи Анастасия Чугунова рассказала о значении поддержки профессионального сообщества и роли окружения на старте предпринимательского пути.
По ходу выездной программы участники все активнее включались в обсуждение. Если в начале дня они больше слушали и знакомились с форматом, то затем стали задавать предметные вопросы о стартовых вложениях, управлении, поиске первых клиентов, налогах и развитии бизнеса в условиях высокой нагрузки.
Участник федеральной программы «СВОй бизнес» Евгений Дорошенко отметил, что такие встречи позволяют увидеть реальные примеры предпринимательства и использовать этот опыт для запуска собственного проекта: «Программа очень интересная. Мы с друзьями, с которыми познакомились здесь, пришли посмотреть на хорошие, удачные примеры бизнеса, взять какие-то новые идеи, развить их и, используя опыт людей, которые уже чего-то добились, сделать свой бизнес».
По словам участника программы, важным итогом участия в программе становится понимание того, что собственное дело требует гибкости, настойчивости и готовности своевременно корректировать решения.
Практическую ценность программы отметил и Яков Овденко, который уже развивает свое дело в сфере электромонтажных работ.
«Программа у нас получается насыщенная. Все доступно и понятно. Есть моменты, над которыми нужно работать, разбираться и внедрять уже в свой бизнес, чтобы потом наладить все эти процессы. Для меня еще многие вещи тяжело понять. Но теперь есть представление, как нужно работать, чтобы все это получилось», - отметил Яков Овденко.
Программа «СВОй бизнес» реализуется при поддержке правительства Псковской области, партии «Единая Россия», объединения «Опора России» и Корпорации МСП