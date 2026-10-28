Участникам программы «СВОй бизнес» в Пскове представили практики малого предпринимательства

Выездной день на площадки действующих малых предприятий организовали для участников второго потока федеральной программы «СВОй бизнес» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», участники посетили четыре компании, чтобы познакомиться с реальной практикой ведения собственного дела, задать вопросы предпринимателям и увидеть, как устроен бизнес в ежедневной работе.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В программе приняли участие ветераны, участники специальной военной операции, члены их семей, а также жители региона, которые рассматривают возможность открыть свое дело. На всех этапах группу сопровождали представители псковского центра «Мой бизнес».

Формат встречи был выстроен вокруг открытого разговора о ключевых вопросах предпринимательства - запуске проекта, первых управленческих решениях, налоговой нагрузке, подборе сотрудников, привлечении клиентов и преодолении сложных периодов. Как отметили организаторы мероприятия, такой подход позволил участникам получить прикладную информацию от тех, кто уже прошел путь становления и развития собственного дела.

В ходе выездной программы участники побывали в студии красоты «Миндаль» у Григория Щесняка, в школе фитнеса и бега «Про Спорт» у Александра Кузьмина, в образовательном проекте «Алгоритмика», который в Пскове развивают Ольга Безбородько и Алексей Пермяков, а также в мастерской 8Merch Анастасии Чугуновой.

Первой точкой маршрута стала студия красоты «Миндаль». Руководитель предприятия Григорий Щесняк сделал акцент на практической стороне развития бизнеса и рассказал участникам о тех решениях, которые помогают пройти стартовый этап и избежать типичных ошибок.

«Важно понимать бизнес-решения. Если вы хотите идти быстрее вперед, нужно увидеть ошибки, которые кто-то сделал до вас, и не повторять их, тогда вы сократите свои шаги до развития», - отметил Григорий Щесняк.

По итогам встречи участникам были переданы дополнительные материалы для самостоятельной работы, включая презентацию и таблицу по юнит-экономике.

Следующей площадкой стала школа фитнеса и бега «Про Спорт». Ее руководитель Александр Кузьмин является победителем Кубка мира по биатлону и многократный чемпион ВДВ. Он рассказал о своем профессиональном пути, службе и переходе в предпринимательство. Отдельное внимание было уделено вопросам командной работы, дисциплины и устойчивого развития проекта.

На данный момент команда Александра Кузьмина развивает беговое сообщество в регионе, организует Псковский марафон, который собирает более двух тысяч участников со всей страны, и ведет работу с людьми разных возрастов и уровня подготовки.

«К нам приходят люди, которые в 55 никогда не бегали, а в 56 делают первый марафон в 42 километра. Мы очень серьезно подходим к каждому человеку. Все тренировки наши тренеры бегут рядом, от начала до конца. Поэтому люди прибавляют быстрее», - рассказал Александр Кузьмин.

В образовательном проекте «Алгоритмика» участники обсудили первые шаги в предпринимательстве, стартовые риски и особенности организационной работы. Ольга Безбородько и Алексей Пермяков выстроили встречу в формате открытого диалога, чтобы участники могли получить ответы на конкретные вопросы, связанные с запуском собственного дела.

«Будет здорово, если вы будете задавать вопросы без стеснения. Самые любые. Если не сможем ответить, значит, не сможем. Но мы постараемся откровенно рассказать, какие могут быть тонкости и на что надо обратить внимание с учетом нашего опыта», - подчеркнула Ольга Безбородько.

Особое внимание участников вызвало знакомство с работой мастерской 8Merch. Анастасия Чугунова развивает в Пскове швейное производство: направление машинной вышивки и брендирования. Для части аудитории ее история стала особенно близкой. Муж девушки был военным и погиб в зоне СВО. По словам предпринимательницы, именно он в свое время поддержал ее решение открыть собственное дело.

Сегодня мастерская, в том числе, выпускает военные шевроны. Во время встречи Анастасия Чугунова рассказала о значении поддержки профессионального сообщества и роли окружения на старте предпринимательского пути.

«Если говорить о производстве, то для военных мы в основном делаем военные шевроны. А если говорить о том, что чаще спрашивают на встречах, так это то, как вообще все у нас получилось, почему было не страшно и что помогало. И здесь, конечно, помогает сообщество, люди, которые находятся рядом», - сказала Анастасия Чугунова.

По ходу выездной программы участники все активнее включались в обсуждение. Если в начале дня они больше слушали и знакомились с форматом, то затем стали задавать предметные вопросы о стартовых вложениях, управлении, поиске первых клиентов, налогах и развитии бизнеса в условиях высокой нагрузки.

Участник федеральной программы «СВОй бизнес» Евгений Дорошенко отметил, что такие встречи позволяют увидеть реальные примеры предпринимательства и использовать этот опыт для запуска собственного проекта: «Программа очень интересная. Мы с друзьями, с которыми познакомились здесь, пришли посмотреть на хорошие, удачные примеры бизнеса, взять какие-то новые идеи, развить их и, используя опыт людей, которые уже чего-то добились, сделать свой бизнес».

По словам участника программы, важным итогом участия в программе становится понимание того, что собственное дело требует гибкости, настойчивости и готовности своевременно корректировать решения.

«Самое основное - не сдаваться, заниматься любимым делом и быть подвижным в решениях. Если где-то что-то не получается, это нужно оперативно пересмотреть, что-то изменить и идти дальше», - подчеркнул Евгений Дорошенко.

Практическую ценность программы отметил и Яков Овденко, который уже развивает свое дело в сфере электромонтажных работ.

«Программа у нас получается насыщенная. Все доступно и понятно. Есть моменты, над которыми нужно работать, разбираться и внедрять уже в свой бизнес, чтобы потом наладить все эти процессы. Для меня еще многие вещи тяжело понять. Но теперь есть представление, как нужно работать, чтобы все это получилось», - отметил Яков Овденко.

«Такие выездные встречи дают участникам программы возможность напрямую пообщаться с действующими предпринимателями, получить практические знания и увидеть разные модели развития собственного дела - в сфере услуг, спорта, образования и производства. Поддержка ветеранов, участников СВО и членов их семей, создание условий для профессиональной реализации и запуска собственного бизнеса остаются важной частью системной работы по социальной адаптации и экономическому развитию регионов. Именно на решение этих задач направлены программы, которые помогают людям получить новые компетенции, найти точку опоры и сделать уверенный шаг к собственному делу», - заключили в региональном отделении «Единой России».

Программа «СВОй бизнес» реализуется при поддержке правительства Псковской области, партии «Единая Россия», объединения «Опора России» и Корпорации МСП