Господдержка позволяет аграриям минимизировать потери при уборке урожая — Минсельхоз Псковской области

Государственная поддержка позволяет сельхозпроизводителям минимизировать потери при проведении уборочной и посевной кампаний и закладывать основу для будущего сезона. Такое мнение высказали в министерстве сельского хозяйства Псковской области.

Как отметили в ведомстве, господдержка сельхозпредприятий осуществляется в рамках действующих мер поддержки агропромышленного комплекса. «Для проведения сезонных полевых работ, включая уборку урожая, применяется механизм льготного кредитования, позволяющий хозяйствам привлекать необходимые оборотные средства»,- сообщили в министерстве.

Кроме того, в регионе предусмотрены меры поддержки технического обновления сельхозпредприятий, элитного семеноводства и отдельных направлений растениеводства. Эти меры не ограничиваются периодом уборочной кампании, но способствуют укреплению производственной базы хозяйств и подготовке к сезонным работам.