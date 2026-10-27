 
Экономика

Господдержка позволяет аграриям минимизировать потери при уборке урожая — Минсельхоз Псковской области

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Государственная поддержка позволяет сельхозпроизводителям минимизировать потери при проведении уборочной и посевной кампаний и закладывать основу для будущего сезона. Такое мнение высказали в министерстве сельского хозяйства Псковской области.

Как отметили в ведомстве, господдержка сельхозпредприятий осуществляется в рамках действующих мер поддержки агропромышленного комплекса. «Для проведения сезонных полевых работ, включая уборку урожая, применяется механизм льготного кредитования, позволяющий хозяйствам привлекать необходимые оборотные средства»,- сообщили в министерстве. 

Кроме того, в регионе предусмотрены меры поддержки технического обновления сельхозпредприятий, элитного семеноводства  и отдельных направлений растениеводства. Эти меры не ограничиваются периодом уборочной кампании, но способствуют укреплению производственной базы хозяйств и подготовке к сезонным работам.

«Погодные сложности (затяжные дожди и сдвиг сроков) в Псковской области создали дополнительную нагрузку на аграриев, но не стали критическими. Это стало возможным благодаря в том числе оперативной реакции самих хозяйств, а также государственной поддержке. Эти системные меры позволяют сельхозпроизводителям минимизировать потери и закладывать основу для будущего сезона»,- отметили в министерстве. 
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