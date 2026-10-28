В Псковской области скорректируют программу «Содействие занятости населения»

Внесение изменений в государственную программу Псковской области «Содействие занятости населения» обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект постановления правительства разработан во исполнение требований порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ региона. Цель изменений - привести финансовое обеспечение программы в соответствие с уточненным планом на 31 декабря 2024 года, с учетом поправок в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Проектом вносятся следующие изменения. В разделе I Паспорта программы актуализируется подраздел «Основные положения». В разделе II «Стратегические приоритеты» корректируется уровень безработицы - соответствующее письмо поступило из Минэкономразвития Псковской области. Кроме того, подраздел о задачах программы дополнен новым региональным проектом «Человек труда» и мероприятием в целях реализации проекта «Больше, чем работа: проведи лето в Псковской области».

Также в подраздел «Возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства соотечественников» на основании указа губернатора Псковской области от 20 ноября 2025 года № 205-УГ добавлена мера поддержки репатриантов.

Проект постановления направлен на заключение в прокуратуру Псковской области. Принятие документа не повлечет за собой необходимости признания утратившими силу актов правительства Псковской области.

Законопроект поддержан и рекомендован к принятию.