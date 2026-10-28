От уборки урожая до сева озимых. ИНФОГРАФИКА

Уборочная кампания — один из ключевых этапов сельскохозяйственного года, от которого напрямую зависит продовольственная безопасность региона и устойчивость агропромышленного комплекса. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона демонстрируют положительную динамику в работе, а государственная поддержка позволяет минимизировать риски и закладывать основу для дальнейшего развития.

Подробнее о промежуточные итогах уборки основных культур и планах по севу озимых под урожай будущего года — в нашей инфографике.