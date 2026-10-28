 
Экономика

Сбер повысил ставку по накопительному счёту до 14,5% годовых

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С 27 октября Сбер повысил ставку по накопительному счёту до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счёт надбавок, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере. 

«Мы хотим, чтобы клиенты видели ощутимый результат от своих сбережений. Для одних это возможность постепенно сформировать финансовый резерв, для других — получать дополнительный доход от уже накопленных средств. Поэтому мы улучшаем условия по накопительным счетам и делаем их доходность одним из приоритетов нашей сберегательной политики», - сказала директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбера Ольга Филимонцева. 

После первых двух месяцев максимальную ставку можно сохранить за счёт надбавок за подписку СберПрайм и покупки по картам Сбера, в том числе у партнёров банка. Все надбавки суммируются.

Проценты начисляются на минимальный остаток за месяц — наименьшую сумму, которая находилась на счёте в течение расчётного периода. Размер дохода зависит от этой суммы и ставки с учётом надбавок. Подробнее по ссылке

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