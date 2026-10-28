С 27 октября Сбер повысил ставку по накопительному счёту до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счёт надбавок, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
После первых двух месяцев максимальную ставку можно сохранить за счёт надбавок за подписку СберПрайм и покупки по картам Сбера, в том числе у партнёров банка. Все надбавки суммируются.
Проценты начисляются на минимальный остаток за месяц — наименьшую сумму, которая находилась на счёте в течение расчётного периода. Размер дохода зависит от этой суммы и ставки с учётом надбавок. Подробнее по ссылке.
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