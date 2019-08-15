Псковское УФНС: Гражданам, пользующимся «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц», бумажные уведомления на уплату налогов не направляются

До конца октября около 350 тыс. жителей Псковской области получат уведомления об уплате налогов.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили сегодня, 19 августа, на пресс—конференции в УФНС России по Псковской области.
Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова подчеркнула, что почти 69 тысяч граждан узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.
Татьяна Волкова отметила, что форма налогового уведомления изменилась и стала более простой— теперь в ней содержится информация для перечисления налогов в бюджет, в связи с чем, отдельные платежные документы вместе с уведомлением направляться не будут.
Также в новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан, равному кадастровой стоимости шести соток площади одного земельного участка.
В налоговом уведомлении не будут содержаться сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.
Важным моментом является то, что гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России бумажные уведомления на уплату налогов не направляются, вся информация отражена в их «Личном кабинете».
Отметим, в этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.