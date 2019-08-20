Экономика

«Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудили перспективы кооперации науки, производства и образования

Не секрет, что в Псковской области вопрос о подготовке кадров естественно-научного направления стоит очень остро, причем как на уровне высшего, так и школьного, и среднего профессионального образования. При этом эксперты из образовательной сферы, так же, как и промышленники, и представители власти уже давно в унисон говорят, что решить эту задачу без кооперации науки, производства и образования едва ли возможно.

О важном за круглым столом

Псковский государственный университет, как опорный вуз региона, уже давно ведет эту сложную, но очень важную работу, но теперь своеобразным катализатором этого процесса может стать еще и Псковский завод «Титан-Полимер», который заинтересован не только в том, чтобы сформировать некую заявку на востребованные кадры на своих и смежных производствах, но и в развитии научной деятельности, так или иначе связанной с химией, которую нередко называют наукой будущего.

Такая актуальная повестка обсуждалась сегодня, 28 августа, на заседании круглого стола, проведенного совместно Псковским заводом «Титан-Полимер» и ПсковГУ. Производственники, преподаватели, ученые, специалисты ОЭЗ «Моглино» и представители комитета по образованию Псковской области обсудили не только перспективы создания производства полимеров в ОЭЗ «Моглино», но и поговорили о развитии промкооперации в регионе и кооперации науки, производства и образования в сфере химических технологий.

Не остались без внимания и темы повышения уровня образовательных программ по химии, исполнения природоохранного законодательства в сфере химических технологий и организации совместных научных мероприятий.

Зачем нужен ПЭТ?

В начале встречи главный технолог ООО «Титан-Полимер», кандидат химических наук Иван Коньков напомнил, что на территории особой экономической зоны «Моглино» планируется построить завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул - полимера с уникальным комплексом свойств.

Он подчеркнул, что ПЭТ используется сегодня во многих отраслях жизни и техники (от упаковки до текстильных нитей) и служит великолепной заменой натуральных волокон. ПЭТ-волокна, по его словам, очень тонкие, полые и имеют прекрасные потребительские свойства.

Также Иван Коньков отметил, что ПЭТ очень хорошо подвергается вторичной переработке, а его экологичность неоднократно подтверждалась научными исследованиями. В частности, в 2014 году в немецком институте пришли к выводу, что ПЭТ не только не выделяет вредных веществ в хранимые в них продукты, но и его производство более экологично, чем производство стеклянной или алюминиевой тары - потому что парниковых выбросов меньше.

Главный технолог завода также обратил внимание, что у производства ПЭТ отличные перспективы для развития в России. В нашей стране потребление полиэтилентерефталата на сегодняшний день составляет примерно 1,5 кг на человека против 7 кг в Германии и 22 кг в Китае.

Кроме того, Иван Коньков напомнил, что под Псковом ПЭТ разных видов будет производиться на современном импортном оборудовании (к сожалению, российских аналогов такого оборудования просто не существует). Специализироваться Псковский завод «Титан-Полимер» будет на ПЭТ текстильного назначения, переработчики которого будут в свою очередь создавать как тканые, так и нетканые материалы (например, геосетки).

В ОЭЗ «Моглино», подчеркнул эксперт, будет создано абсолютно безотходное производство - все будет снова пущено в переработку или утилизировано после очистки.

Иван Коньков упомянул, что сам работал прежде на заводе по производству ПЭТ в Калининграде. Чистый воздух, никакой пыли и никакой грязи, заверил он. И это при объеме производства в 680 тонн в сутки, расположенном, к слову, в 3-4 км от города, на берегу залива.

Так вот так на этапе старта возникли проблемы с обеспечением кадрами. Да, операторов можно обучить на местах, хотя и на это потребовалось время, а вот серьезных специалистов пришлось приглашать с других заводов, в том числе и из других городов.

А что будет с кадрами в Пскове?

Спрос рождает предложение

Проректор ПсковГУ, профессор Ольга Серова в своем выступлении отметила, что псковский опорный вуз ставит перед собой цель не просто обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов, но и в рамках учебного процесса предоставить обучающимся возможность встроиться в производственные технологические цепочки, в том числе, и те, которые сегодня являются наукоемкими.

К слову, в таком встраивании заинтересованы и потенциальные работодатели, которым уже недостаточно видеть студентов лишь пару раз за год на практике. Многие хотели бы работать с будущими кадрами еженедельно, а некоторые и ежедневно.

«На сегодняшний день университет - это не закрытая «вещь в себе», мы открыты к диалогу, у нас есть определенная социальная миссия, и мне кажется, что проект Псковского завода «Титан-Полимер» не только один из самых заметных и ярких для ОЭЗ «Моглино», но и для нас тоже. Без экспертного сообщества очень сложно будет решить те задачи, которые перед нами сегодня стоят. И это экспертное сообщество состоит не только из наших преподавателей, но и из преподавателей школ, представителей власти и профильных комитетов при региональной и городской власти. Именно в этом мы видим кооперацию науки, производства и образования», - добавила она.

«Выстраивать такие производственные цепочки нужно уже сейчас в активном взаимодействии с Ассоциацией кластеров и технопарков Российской Федерации» - с помощью их опыта и методик, - поддержала ее директор по коммуникациям ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Ольга Дементьева. Она подчеркнула, что это потребует большой кропотливой работы, но отдача от нее окупится сторицей.

При этом речь идет не только о подготовке специалистов-химиков, никто не намерен зацикливаться только на этом направлении, ведь якорный резидент ОЭЗ «Моглино» с самого начала отмечал, что вместе с его приходом сможет развиваться и масса смежных производств: от переработки до логистики.

«Уже есть интересанты, которые рассматривают вопрос о размещении рядом с нашим заводом, предприятия переработке ПЭТ. В частности, в текстильные нити тканого и нетканого назначения. Конечно, им также потребуются квалифицированные специалисты», - добавила Ольга Деменьтева.

Продолжая дискуссию, проректор ПсковГУ Ольга Серова заверила, что повышение качества профессионального образования на всех уровнях - одна из стратегических задач, которые сегодня ставят перед собой преподаватели.

«Сегодня на предприятиях, грубо говоря, специалиста с кувалдой никто не ждет, он должен уметь работать с высокотехнологичным оборудованием. Наша задача предоставить бизнесу таких выпускников, которые могут легко включиться в процесс. Важно и то, что сегодня в вузе преподаватель просто как преподаватель уже никому не интересен, потому что есть интернет, где все можно найти. Преподаватель же должен научить полученный знания преумножать и использовать на практике», - поделилась она.

Важны все звенья цепи

Не только специалисты высшего звена должны быть включены в «дорожную карту» образовательных учреждений, но и специалисты среднего звена и рабочие профессии. На это обратила внимание руководитель службы маркетинга и развития ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Макарова. «Ежегодно инвесторы предоставляют нам информацию о востребованных кадрах по запросу инвесторов. Чаще всего это именно рабочие профессии», - добавила она.

«На любом производстве достаточно высока потребность в специалистах среднего звена и рабочих, поэтому нельзя забыть про большой пласт учреждений СПО», - поддержал ее зампредседателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев.

Он напомнил, что в Пскове существует три колледжа, которые готовят специалистов, которые, наверняка, будут востребованы и в промышленном кластере, который может сформироваться вокруг завода «Титан-Полимер»: начиная от электриков и механиков и заканчивая специалистами по информационной безопасности.

Еще один тонкий момент при формировании дорожной карты востребованных профессий – постоянно меняющаяся картина жизни. Сегодняшняя потребность в специалистах может стать неактуальной завтра. Тут как с пейджером. Не у всех он даже успел появиться, как стал никому не нужной архаикой.

Сформировать новую профкафедру – вариант заманчивый, но затратный, как в финансовом, так и во временном плане. Пока проходятся сложные процедуры лицензирования и аккредитации, необходимость ее создания уже может и пропасть. Пока согласовываются программы обучения и пока идет запоздалая подготовка специалистов, уходит время - они уже просто перестают быть нужны на рынке.

Поэтому преподаватели после дискуссии пришли к выводу, что идеальным вариантом является модульный процесс обучения, когда модуль можно вставить или убрать в зависимости от потребностей рынка. При этом специализация не должна быть очень узкой, чтобы выпускник мог найти себе работу по более широкому профилю.

Это раньше можно было рассуждать пятилетками, а сегодня это уже невозможно, поэтому система образования в этом смысле всегда опаздывает. Поэтому модульная система образования - пожалуй, единственный выход.

Директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова напомнила, что в Пскове создана модель Центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики, миссия которого создать единое образовательное пространство в регионе.

По ее словам, главной задачей деятельности Центра является развитие кадрового потенциала через совершенствование системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на развитие экономики региона. «Титан-полимер вполне может стать оператором этой деятельности», - отметила она.

Наука - сила

Участники круглого стола обсуждали не только перспективы экономического развития Псковской области и неумолимо возникающий в связи с этим вопрос о подготовке квалифицированных кадров, но и эмоционально говорили о необходимости развития научного потенциала региона.

Эксперты с сожалением констатировали, что в России произошло определенное отставание в развитии технологий. Хотя есть еще направления, где мы занимаем вполне конкурирующее положение, но, в целом ситуация удручающая. Скажем, много упущено в легкой промышленности. В том числе, из-за нехватки сырья.

Вот почему так важно развивать междисциплинарные исследования. Вот почему привлечение денег на научные изыскания - важная задача для региональных властей. И здесь эксперты снова сошлись во мнении, важно еще и активно работать в направлении популяризации научной деятельности. «Необходимо готовить специалистов, которые могут просто говорить о сложном. Причем, это могут быть и журналисты, и лингвисты, готовые способны говорить о сложных технологических процессах доступным для широкой аудитории языком», - пояснила Ольга Серова.

Но и это еще не все. Эксперты пришли к выводу, что в регионе должна быть интересная активность и с точки зрения культуры, и с точки зрения деловой повестки, чтобы можно было легко привлекать в Псковскую область студентов, мотивированных получать образование именно у нас. Для этого опять же нужны кооперационные усилия.

Зампредседателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев рассказал, что по нацпроекту «Образование» в регионе планируется создать 50 новых лабораторий по разным направлениям. «Три гранта мы уже выиграли. Сейчас готовятся помещения для их размещения в соответствии со стандартами WordsSkills», - добавил чиновник.

К слову, ПсковГУ планирует создать на базе предприятия «Псковский завод «Титан-Полимер» также создать научно-образовательный центр. Работа в этом направлении уже ведется.

Наталия Макарова в свою очередь подчеркнула, что такие хорошие новости – важный аргумент для привлечения инвесторов.

Игорь Прокофьев также упомянул, что к 2024 году 70% выпускников СПО должны будут сдавать демонстрационные экзамены. Причем председателями экзаменационной комиссии будут работодатели. «Государственная итоговая аттестация не должна быть формальной. По, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что работодатели не столь активно в этом участвуют, как хотелось бы», - посетовал он.

Обсудили эксперты и то, как научная деятельность может транслироваться и на уровень школы. Возникла идея проводить в школах и лицеях Дни химии. Даже заговорили о пагубности ЕГЭ: поскольку ориентация учеников сегодня нередко идет не по выбору будущей профессии, а по пути - как легче сдать ЕГЭ, когда выбирают не физику и химию, к которой возможно лежит душа, а обществознание, потому что этот предмет заведомо проще сдать.

В идеале в Псковской области должна сформироваться четкая схема: школа - СПО - вуз - наука.

Игорь Прокофев заметил, что в регионе будет создан некий единый центр, который будет работать на все направления образования и будет координатором всего процесса. К 2022 году во многих субъектах уже появится опыт такой работы, возможно, положительный, возможно, отрицательный. И псковичам лишь нужно будет отобрать зерна от плевел. В Великолукском колледже, по его словам, в ближайшее время уже появятся в штатном расписании единицы, которые будут заниматься этим направлением.

Время - деньги

К сожалению, времена, когда, если ты не становишься гуманитарием, то автоматически попадаешь на работу на огромный завод, прошли. Если нашим студентам будет некуда идти на работу, тогда вся эта цепочка «школа - вуз - реальное производство» просто развалится. Поэтому важная стратегическая задача государства - восстановить промышленность или уж во всяком случае поддержать ее. Уже сейчас необходимо понимание, как сформировать пул специалистов, которые эту промышленность будут поднимать.

В нашем регионе серьезным толчком к работе в этом направлении может стать промышленный кластер вокруг завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Итогом сегодняшнего круглого стола стала совместная резолюция об утверждении «дорожной карты» сотрудничества в сфере развития химических технологий между якорным резидентом, ПсковГУ и другими образовательными организациями региона.

Это была лишь стартовая встреча научного сообщества, властей и промышленников. Стороны договорились проводить их в последующем уже на регулярной основе. И, хотелось бы верить, что в скором времени действительно последуют дальнейшие шаги. Времени не так много, ведь в конце этого года инвестор уже планирует начать строительство, а в начале следующего - уже планируется дать старт поставке оборудования.

Алексей Овчинников