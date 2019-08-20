«Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудили перспективы кооперации науки, производства и образования

Не секрет, что в Псковской области вопрос о подготовке кадров естественно-научного направления стоит очень остро, причем как на уровне высшего, так и школьного, и среднего профессионального образования. При этом эксперты из образовательной сферы, так же, как и промышленники, и представители власти уже давно в унисон говорят, что решить эту задачу без кооперации науки, производства и образования едва ли возможно.
Псковский государственный университет, как опорный вуз региона, уже давно ведет эту сложную, но очень важную работу, но теперь своеобразным катализатором этого процесса может стать еще и Псковский завод «Титан-Полимер», который заинтересован не только в том, чтобы сформировать некую заявку на востребованные кадры на своих и смежных производствах, но и в развитии научной деятельности, так или иначе связанной с химией, которую нередко называют наукой будущего.
Такая актуальная повестка обсуждалась сегодня, 28 августа, на заседании круглого стола, проведенного совместно Псковским заводом «Титан-Полимер» и ПсковГУ. Производственники, преподаватели, ученые, специалисты ОЭЗ «Моглино» и представители комитета по образованию Псковской области обсудили не только перспективы создания производства полимеров в ОЭЗ «Моглино», но и поговорили о развитии промкооперации в регионе и кооперации науки, производства и образования в сфере химических технологий.
Не остались без внимания и темы повышения уровня образовательных программ по химии, исполнения природоохранного законодательства в сфере химических технологий и организации совместных научных мероприятий.
В начале встречи главный технолог ООО «Титан-Полимер», кандидат химических наук Иван Коньков напомнил, что на территории особой экономической зоны «Моглино» планируется построить завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул - полимера с уникальным комплексом свойств.
Он подчеркнул, что ПЭТ используется сегодня во многих отраслях жизни и техники (от упаковки до текстильных нитей) и служит великолепной заменой натуральных волокон. ПЭТ-волокна, по его словам, очень тонкие, полые и имеют прекрасные потребительские свойства.
Также Иван Коньков отметил, что ПЭТ очень хорошо подвергается вторичной переработке, а его экологичность неоднократно подтверждалась научными исследованиями. В частности, в 2014 году в немецком институте пришли к выводу, что ПЭТ не только не выделяет вредных веществ в хранимые в них продукты, но и его производство более экологично, чем производство стеклянной или алюминиевой тары - потому что парниковых выбросов меньше.
Главный технолог завода также обратил внимание, что у производства ПЭТ отличные перспективы для развития в России. В нашей стране потребление полиэтилентерефталата на сегодняшний день составляет примерно 1,5 кг на человека против 7 кг в Германии и 22 кг в Китае.
Кроме того, Иван Коньков напомнил, что под Псковом ПЭТ разных видов будет производиться на современном импортном оборудовании (к сожалению, российских аналогов такого оборудования просто не существует). Специализироваться Псковский завод «Титан-Полимер» будет на ПЭТ текстильного назначения, переработчики которого будут в свою очередь создавать как тканые, так и нетканые материалы (например, геосетки).
Иван Коньков упомянул, что сам работал прежде на заводе по производству ПЭТ в Калининграде. Чистый воздух, никакой пыли и никакой грязи, заверил он. И это при объеме производства в 680 тонн в сутки, расположенном, к слову, в 3-4 км от города, на берегу залива.
Так вот так на этапе старта возникли проблемы с обеспечением кадрами. Да, операторов можно обучить на местах, хотя и на это потребовалось время, а вот серьезных специалистов пришлось приглашать с других заводов, в том числе и из других городов.
А что будет с кадрами в Пскове?
Проректор ПсковГУ, профессор Ольга Серова в своем выступлении отметила, что псковский опорный вуз ставит перед собой цель не просто обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов, но и в рамках учебного процесса предоставить обучающимся возможность встроиться в производственные технологические цепочки, в том числе, и те, которые сегодня являются наукоемкими.
К слову, в таком встраивании заинтересованы и потенциальные работодатели, которым уже недостаточно видеть студентов лишь пару раз за год на практике. Многие хотели бы работать с будущими кадрами еженедельно, а некоторые и ежедневно.
«Выстраивать такие производственные цепочки нужно уже сейчас в активном взаимодействии с Ассоциацией кластеров и технопарков Российской Федерации» - с помощью их опыта и методик, - поддержала ее директор по коммуникациям ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Ольга Дементьева. Она подчеркнула, что это потребует большой кропотливой работы, но отдача от нее окупится сторицей.
При этом речь идет не только о подготовке специалистов-химиков, никто не намерен зацикливаться только на этом направлении, ведь якорный резидент ОЭЗ «Моглино» с самого начала отмечал, что вместе с его приходом сможет развиваться и масса смежных производств: от переработки до логистики.
«Уже есть интересанты, которые рассматривают вопрос о размещении рядом с нашим заводом, предприятия переработке ПЭТ. В частности, в текстильные нити тканого и нетканого назначения. Конечно, им также потребуются квалифицированные специалисты», - добавила Ольга Деменьтева.
«Сегодня на предприятиях, грубо говоря, специалиста с кувалдой никто не ждет, он должен уметь работать с высокотехнологичным оборудованием. Наша задача предоставить бизнесу таких выпускников, которые могут легко включиться в процесс. Важно и то, что сегодня в вузе преподаватель просто как преподаватель уже никому не интересен, потому что есть интернет, где все можно найти. Преподаватель же должен научить полученный знания преумножать и использовать на практике», - поделилась она.
Не только специалисты высшего звена должны быть включены в «дорожную карту» образовательных учреждений, но и специалисты среднего звена и рабочие профессии. На это обратила внимание руководитель службы маркетинга и развития ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Макарова. «Ежегодно инвесторы предоставляют нам информацию о востребованных кадрах по запросу инвесторов. Чаще всего это именно рабочие профессии», - добавила она.
«На любом производстве достаточно высока потребность в специалистах среднего звена и рабочих, поэтому нельзя забыть про большой пласт учреждений СПО», - поддержал ее зампредседателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев.
Он напомнил, что в Пскове существует три колледжа, которые готовят специалистов, которые, наверняка, будут востребованы и в промышленном кластере, который может сформироваться вокруг завода «Титан-Полимер»: начиная от электриков и механиков и заканчивая специалистами по информационной безопасности.
Еще один тонкий момент при формировании дорожной карты востребованных профессий – постоянно меняющаяся картина жизни. Сегодняшняя потребность в специалистах может стать неактуальной завтра. Тут как с пейджером. Не у всех он даже успел появиться, как стал никому не нужной архаикой.
Сформировать новую профкафедру – вариант заманчивый, но затратный, как в финансовом, так и во временном плане. Пока проходятся сложные процедуры лицензирования и аккредитации, необходимость ее создания уже может и пропасть. Пока согласовываются программы обучения и пока идет запоздалая подготовка специалистов, уходит время - они уже просто перестают быть нужны на рынке.
Поэтому преподаватели после дискуссии пришли к выводу, что идеальным вариантом является модульный процесс обучения, когда модуль можно вставить или убрать в зависимости от потребностей рынка. При этом специализация не должна быть очень узкой, чтобы выпускник мог найти себе работу по более широкому профилю.
Директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова напомнила, что в Пскове создана модель Центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики, миссия которого создать единое образовательное пространство в регионе.
По ее словам, главной задачей деятельности Центра является развитие кадрового потенциала через совершенствование системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на развитие экономики региона. «Титан-полимер вполне может стать оператором этой деятельности», - отметила она.
Участники круглого стола обсуждали не только перспективы экономического развития Псковской области и неумолимо возникающий в связи с этим вопрос о подготовке квалифицированных кадров, но и эмоционально говорили о необходимости развития научного потенциала региона.
Эксперты с сожалением констатировали, что в России произошло определенное отставание в развитии технологий. Хотя есть еще направления, где мы занимаем вполне конкурирующее положение, но, в целом ситуация удручающая. Скажем, много упущено в легкой промышленности. В том числе, из-за нехватки сырья.
Вот почему так важно развивать междисциплинарные исследования. Вот почему привлечение денег на научные изыскания - важная задача для региональных властей. И здесь эксперты снова сошлись во мнении, важно еще и активно работать в направлении популяризации научной деятельности. «Необходимо готовить специалистов, которые могут просто говорить о сложном. Причем, это могут быть и журналисты, и лингвисты, готовые способны говорить о сложных технологических процессах доступным для широкой аудитории языком», - пояснила Ольга Серова.
Но и это еще не все. Эксперты пришли к выводу, что в регионе должна быть интересная активность и с точки зрения культуры, и с точки зрения деловой повестки, чтобы можно было легко привлекать в Псковскую область студентов, мотивированных получать образование именно у нас. Для этого опять же нужны кооперационные усилия.
Зампредседателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев рассказал, что по нацпроекту «Образование» в регионе планируется создать 50 новых лабораторий по разным направлениям. «Три гранта мы уже выиграли. Сейчас готовятся помещения для их размещения в соответствии со стандартами WordsSkills», - добавил чиновник.
К слову, ПсковГУ планирует создать на базе предприятия «Псковский завод «Титан-Полимер» также создать научно-образовательный центр. Работа в этом направлении уже ведется.
Наталия Макарова в свою очередь подчеркнула, что такие хорошие новости – важный аргумент для привлечения инвесторов.
Обсудили эксперты и то, как научная деятельность может транслироваться и на уровень школы. Возникла идея проводить в школах и лицеях Дни химии. Даже заговорили о пагубности ЕГЭ: поскольку ориентация учеников сегодня нередко идет не по выбору будущей профессии, а по пути - как легче сдать ЕГЭ, когда выбирают не физику и химию, к которой возможно лежит душа, а обществознание, потому что этот предмет заведомо проще сдать.
Игорь Прокофев заметил, что в регионе будет создан некий единый центр, который будет работать на все направления образования и будет координатором всего процесса. К 2022 году во многих субъектах уже появится опыт такой работы, возможно, положительный, возможно, отрицательный. И псковичам лишь нужно будет отобрать зерна от плевел. В Великолукском колледже, по его словам, в ближайшее время уже появятся в штатном расписании единицы, которые будут заниматься этим направлением.
К сожалению, времена, когда, если ты не становишься гуманитарием, то автоматически попадаешь на работу на огромный завод, прошли. Если нашим студентам будет некуда идти на работу, тогда вся эта цепочка «школа - вуз - реальное производство» просто развалится. Поэтому важная стратегическая задача государства - восстановить промышленность или уж во всяком случае поддержать ее. Уже сейчас необходимо понимание, как сформировать пул специалистов, которые эту промышленность будут поднимать.
В нашем регионе серьезным толчком к работе в этом направлении может стать промышленный кластер вокруг завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Итогом сегодняшнего круглого стола стала совместная резолюция об утверждении «дорожной карты» сотрудничества в сфере развития химических технологий между якорным резидентом, ПсковГУ и другими образовательными организациями региона.
Это была лишь стартовая встреча научного сообщества, властей и промышленников. Стороны договорились проводить их в последующем уже на регулярной основе. И, хотелось бы верить, что в скором времени действительно последуют дальнейшие шаги. Времени не так много, ведь в конце этого года инвестор уже планирует начать строительство, а в начале следующего - уже планируется дать старт поставке оборудования.
Алексей Овчинников