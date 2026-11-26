«О темпах говорят цифры. За трехлетний отчётный период сумма заключенных контрактов между нашими предприятиями и белорусскими предприятиями, составляла порядка два миллиарда рублей. По нашим прогнозам, до конца года мы выйдем на девять миллиардов. Для двух-трех лет, это действительно хорошая динамика, мы ее будем развивать. Сегодня мы с Наталией Владимировной (Петкевич - заместитель премьер-министра Республики Беларусь - ред.) подписали и протокол совещания, и абсолютно детальный предметный план. В ближайшие три года будем его контролировать, будем его выполнять. Он охватывает те направления, где уже есть ощутимые результаты, и новые направления. Конечно, это и промышленность, я по итогу совещания дал отдельное поручение посмотреть в какой части, в каких сферах, в каких областях мы можем эту кооперацию создать, и развивать, сельское хозяйство и машиностроение», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на туризме. По его словам, эта отрасль является одной из самых быстроразвивающихся.

«Коллеги из Национального агентства туризма Беларуси, из нашего министерства по туризму разрабатывают сейчас совместные маршруты, которые, я надеюсь, со следующего года уже будут полноценно работать и для Республики Беларусь, и для Псковской области», - добавил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников оставновился на совместном товарообороте.