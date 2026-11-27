Проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов приняли на очередном заседании Великолукской городской Думы сегодня, 27 ноября. Как сообщили в группе Гордумы в социальной сети «ВКонтакте», в повестке – девять вопросов и один дополнительный – из раздела «Разное». Центральным стало рассмотрение проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
Фотографии: Великолукская городская Дума / «ВКонтакте»
С информацией перед депутатами выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она представила проект решения «О бюджете городского округа «Город Великие Луки» Псковской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов».
Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на ближайший год, а также на два последующих года. В проекте отражены прогнозируемые доходы и расходы, дефицит бюджета, параметры резервного фонда городской администрации и верхние пределы муниципального долга.
Депутаты также задали вопросы о структуре доходов и расходов. В частности, Сергей Макаров попросил уточнить эти параметры проекта бюджета, что и было сделано.
Депутат Елена Чернозубова предложила принять проект в первом чтении. К ней присоединился заместитель главы города Сергей Агарёв, который отметил, что контрольно-счетная палата дала положительное заключение по документу.
Депутат Константин Максимов обратил внимание на положительную динамику доходов городского бюджета. По его мнению, это свидетельствует о развитии в различных сферах жизни города.
Глава Великих Лук Николай Козловский также поддержал принятие проекта.
Он подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных со строительством путепровода, а также объездной дороги, поскольку через город проходит федеральная трасса и, конечно, капитального ремонта проспекта Ленина и благоустройства набережной. Как отметил глава Великих Лук, эти темы находятся на контроле губернатора Псковской области и Совета Федерации.
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