Проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов приняли на очередном заседании Великолукской городской Думы сегодня, 27 ноября. Как сообщили в группе Гордумы в социальной сети «ВКонтакте», в повестке – девять вопросов и один дополнительный – из раздела «Разное». Центральным стало рассмотрение проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Фотографии: Великолукская городская Дума / «ВКонтакте»

С информацией перед депутатами выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она представила проект решения «О бюджете городского округа «Город Великие Луки» Псковской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов».

Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на ближайший год, а также на два последующих года. В проекте отражены прогнозируемые доходы и расходы, дефицит бюджета, параметры резервного фонда городской администрации и верхние пределы муниципального долга.

Депутаты также задали вопросы о структуре доходов и расходов. В частности, Сергей Макаров попросил уточнить эти параметры проекта бюджета, что и было сделано.

Депутат Елена Чернозубова предложила принять проект в первом чтении. К ней присоединился заместитель главы города Сергей Агарёв, который отметил, что контрольно-счетная палата дала положительное заключение по документу.

Депутат Константин Максимов обратил внимание на положительную динамику доходов городского бюджета. По его мнению, это свидетельствует о развитии в различных сферах жизни города.

Глава Великих Лук Николай Козловский также поддержал принятие проекта.

«Бюджет у нас действительно сбалансированный. Сам город в настоящее время является донором в рамках Псковской области – нашего региона, и зарабатывает, конечно, денег гораздо больше. И эти моменты обозначаются перед правительством Псковской области, и, в общем-то, там мы находим понимание», — сказал Николай Козловский.

Он подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных со строительством путепровода, а также объездной дороги, поскольку через город проходит федеральная трасса и, конечно, капитального ремонта проспекта Ленина и благоустройства набережной. Как отметил глава Великих Лук, эти темы находятся на контроле губернатора Псковской области и Совета Федерации.