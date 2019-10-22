Экономика

Агентство стратегических инициатив приглашает псковских лидеров стать представителем в регионе

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор общественных представителей в регионах для развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов. Среди нововведений - публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Агентстве инвестиционного развития Псковской области, представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по каждому направлению - «Предпринимательство и технологии», «Образование и кадры», «Социальные проекты», «Городское развитие».

Первый этап отбора - онлайн-подача заявок - продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей в онлайн и оффлайн (состоит из двух шагов).

Третий, очный этап открытого отбора (финал), состоится 5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства.

Итоги отбора подведут до конца 2019 года, все претенденты независимо от результата найдут свое место в сообществе АСИ и смогут принимать участие в широком спектре его активностей.

К участию приглашаются региональные лидеры, готовые активно включиться в работу по разворачиванию партнерской, экспертной и представительской сетей, способные формировать сообщество заинтересованных участников образовательной, предпринимательской, социальной и городской сферы.

Всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества Агентства с исполнением определенной роли в экосистеме АСИ и использованием ее сервисов.

Особо отмечается, что общественный представитель не является штатным сотрудником АСИ и работает на безвозмездной основе.

Для отбора кандидатов создается экспертное жюри из состава экспертов, сотрудников Агентства и привлекаемых участников из профильных индустрий. Состав Экспертного жюри подлежит обязательной публикации. Каждого кандидата оценивает не менее 2 членов экспертного жюри.