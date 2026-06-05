Псковские промышленники могут принять участие в стажировке «Федеральная практика» в Ленобласти

Промышленники Псковской области могут принять участие в выездной стажировке «Федеральная практика» в Северо-Западном федеральном округе, которую проводит Минпромторг России с 23 по 25 июня в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

Мероприятие познакомит с актуальными мерами господдержки, в том числе предусмотренными президентскими нацпроектами технологического лидерства, позволит расширить деловые контакты, обменяться региональными практиками, обсудить общие темы в профессиональном экспертном сообществе.

В апреле прошлого года выездная стажировка проходила в Псковской области при участии Министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Мероприятие состоится на курорте «Игора» (Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение).