 
Экономика

Глава ВТБ посоветовал хранить деньги на депозитах и ждать оживления экономики

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Глава ВТБ Андрей Костин в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 дал прогноз по инфляции и обозначил стратегию сбережений для россиян. Банкир напомнил, что банковская система проходила через куда более серьезные потрясения в 1998 и 2008 годах, и подчеркнул: несмотря на более 30 тысяч санкций, состояние экономики сегодня «совсем неплохое».

Фото: пресс-служба ВТБ

По мнению Костина, замедление роста — результат осознанных жестких мер ЦБ, которые уже привели к резкому снижению инфляции. «Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики», — заявил он.

Что касается личных финансов, то на сегодняшний день глава ВТБ придерживается консервативной стратегии. Этому способствуют высокие проценты по вкладам и укрепившийся рубль. В перспективе, при снижении ключевой ставки, он советует переходить к государственным облигациям или бумагам с фиксированным доходом — это позволит зафиксировать высокий купон и получить вложенные средства обратно вне зависимости от колебания рыночных цен.

При этом Андрей Костин предостерег новичков от вложений в акции и деривативы без должной подготовки. Он привел пример молодого человека, спрашивавшего о допуске к брокерским счетам с 14 лет, который признался, что уже торгует «со счета бабушки». Костин отметил, что рынок остается слишком волатильным и зависимым от геополитики, а большинству людей для спекуляций не хватает ни свободного времени, ни профессиональной экспертизы.

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