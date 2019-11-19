Экономика

Почти четверть детских товаров в России - контрафакт

Около 40% детских товаров, продаваемых в России, - это контрафакт. При этом опросы показывают, что порядка 42% населения готово покупать детскую контрафактную продукцию, потому что не готовы покупать легальную при учете ее цены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на эту проблему на заседании круглого стола «Бизнес и власть: пути противодействия контрафакту» сегодня, 20 ноября, указал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

«Пока будет спрос, будет и предложение», - добавил он.

По его словам, доля контрафакта составляет более 50% в сегменте одежды и обуви, до 30% - топливо, сельхозтехника - 30%, детские товары – 40%. Страны-чемпионы по экспорту контрафакта: Китай – свыше 62%, Турция – около 10% - на втором месте, прочие страны – почти 28%.

При этом Георгий Властопуло отметил, что таможенные органы заметно усилили меры контроля за контрафактной продукцией. Но, по его мнению, если импортер заинтересован в попадании контрафакта в Россию, то он находит пути обойти даже эти меры.

В качестве дополнительных мер эксперт предложил, в частности, упростить регистрацию товарного знака в Роспатенте и процедуру включения товарного знака в ТРОИС, усилить контроль за перемещением товаров из сопряженных государств ЕАЭС, сократить сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах. «Наказывать надо быстрее и жестче», - добавил Георгий Властопуло.

Кроме того, он предложил усилить контроль в местах реализации контрафакта, в том числе, в интернете. Через всемирную сеть, по его словам, реализуется огромное количество контрафактной одежды.