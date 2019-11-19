Экономика

Более 700 млн рублей в Псковской области в следующем году направят на социальные доплаты пенсионерам

В Псковской области на следующий год установлена региональная социальная доплата к пенсии для граждан, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. Соответствующее постановление принято во вторник, 3 декабря, на заседании администрации Псковской области, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год составила 9 529 рублей. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионеров в целом в РФ на 2020 год составляет 9 311 рублей. «В связи с тем, что прожиточный минимум пенсионера в Псковской области установлен выше, чем в целом по РФ, у региона возникла обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии», - объяснила председатель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Ожидается, что получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, Ольга Евстигнеева также отметила, те, кто получал федеральную социальную доплату через Пенсионный фонд, так и будут ее получать, только через органы социальной защиты. Оформить доплату необходимо тем, кто будет оформлять пенсию в 2020 году. Для этого необходимо обратиться с трудовой книжкой в территориальные отделы Пскова и Великих Лук, в муниципальные Центры социального обслуживания или МФЦ по месту проживания. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено свыше 700 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета.

Постановление администрации Псковской области утверждено в целях реализации закона региона «О внесении изменений в закон Псковской области «О государственной социальной помощи в Псковской области» и вступит в силу с января 2020 года.