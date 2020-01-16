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Экономика

В Псковский бюджет в 2019 году поступило на 300 млн рублей больше налогов, чем в 2018-м

20.01.2020 14:52|ПсковКомментариев: 0

Пополнение областного бюджета налоговиками Псковской области превысило прошлогодние показатели на 300 миллионов рублей и составило в 2019 году более 17,6 миллиарда рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС России, а 12 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации управление мобилизовало 24,1 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 1,1 миллиарда рублей больше чем за аналогичный период 2018 года. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 6,5 миллиарда рублей.

«Особо подчеркну, что по итогам 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ, - рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Так, доходы консолидированного бюджета Псковской области возросли более чем на 300 миллионов и составили 17,6 миллиарда рублей, из которых в доход областного бюджета поступило 13,7 миллиарда рублей, в доходы местных бюджетов - 3,9 миллиарда рублей».

Добавим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 2019 год на 99,5% обеспечено, в том числе, за счет следующих налогов:

  • на 53,6% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (9,4 миллиарда рублей);
  • на 19,8% за счет поступлений налога на прибыль организаций (3,4 миллиарда рублей);
  • на 16,9% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 3 миллиарда рублей.

За январь-декабрь 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали более 16 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 2 миллиарда рублей больше чем за 12 месяцев 2018 года. В том числе перечислено: в Пенсионный Фонд РФ - 12 миллиардов рублей, в Фонд социального страхования РФ - 1,4 миллиарда рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,7 миллиарда рублей.

Теги: #налоги #ФНС
Источник: Псковская Лента Новостей
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