Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Правила использования газа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Где заправить Кондиционер
Совершенно другой
Рейтингомер: Момент истины
Куплю Т-34. Дорого
 
 
 
ещё Экономика 22.06.2020 16:550 Задолженность по зарплате псковских организаций составляет почти 110 млн рублей 23.06.2020 18:390 Предприятиям могут выделить еще 100 млрд рублей на кредиты под 2% 23.06.2020 18:170 Цифровая маркировка поможет защитить бизнес от нелегальных сигарет 23.06.2020 17:260 С 1 января в России повысят НДФЛ до 15% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год 23.06.2020 12:170 Размер маткапитала на первенца могут увеличить 23.06.2020 12:160 Приобрести творог «Деревня Соловьи» со скидкой 10% псковичи могут в течение недели
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1720 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Цифровая маркировка поможет защитить бизнес от нелегальных сигарет

23.06.2020 18:17|ПсковКомментариев: 0

Уже через неделю вступит в силу второй этап внедрения цифровой маркировки сигарет. С 1 июля к продаже будут разрешены лишь те пачки, на которые нанесен код Data Matrix. С его помощью можно отследить путь пачки от конвейера до торговой точки и конечного потребителя. Как ожидается, такая прозрачная система усложнит оборот контрабанды и контрафакта.

Свыше 15% российского табачного рынка занято нелегальной продукцией, как сообщается в исследовании журнала «Эксперт». Сигареты, нелегально провезенные через границу или незаконно произведенные в России, наносят государственному бюджету ущерб в астрономическом масштабе. По оценкам исследователей в 2019 году консолидированный бюджет страны недополучил в виде неуплаченных акцизов и НДС от продажи нелегальных сигарет не менее 100 миллиардов рублей. Легальные розничные предприниматели в свою очередь потеряли около 10 млрд руб. из-за недобросовестных конкурентов, продающих нелегальный табак.

Потери производителей по грубым оценкам также составляют десятки миллиардов рублей. Если добавить прямое влияние теневого рынка табака на подростковое курение, о котором уже давно говорят эксперты, становится очевидно – проблему нужно решать на федеральном уровне. И первым шагом станет введение цифровой маркировки сигарет. Теперь и у правоохранителей, и у потребителей, и у самих предпринимателей появится простой способ определить, легально ли произведена или провезена конкретная пачка сигарет.

«В первую очередь, маркировка - это инструмент для легальных участников. Например, магазины часто не догадываются о том, что продают подделки или контрафакт. Из-за этого им грозят штрафы, а иногда даже реальные сроки. Маркировка исправит эту ситуацию. Производители также выступают в поддержку новой системы. Об этом свидетельствуют более 11 млрд кодов, которые они заказали в ЦРПТ. Маркировка будет выгодна и государству. Если сейчас на проверку легальности продукции уходит много времени, то с маркировкой процедура ускорится в разы. Главное, что наконец-то потребители смогут проверить подлинность товара, а также помочь государству в борьбе с контрафактом», - рассказал руководитель направления «Табак» оператора национальной системы маркировки ЦРПТ Ян Витров.

Эксперимент по введению маркировки запущен уже достаточно давно. С 1 июля 2019 года все российские производители и импортеры сигарет наносят на свою продукцию цифровой Data Matrix-код.

Ключевым преимуществом новой системы является то, что код формируется непосредственно во время производства программной средой с высочайшей степенью защиты.

Табачная индустрии стала пионером по части внедрения маркировки. Благодаря эксперименту, проведенному в течение 2018 года в тесном взаимодействии с оператором маркировки  и  государственными органами, производители заблаговременно подготовили все производственные линии к работе в новых условиях. В результате маркировка не вызвала ни повышения цен, ни перебоев с поставками.

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев отмечает, что система цифровой маркировки и отслеживания уже эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет.

«Быстрое обнаружение контрафакта позволит легальным производителям - правообладателям товарных знаков оперативно обращаться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы. При этом, необходимо закрепить официальный порядок предоставления легальным производителям соответствующей информации о выявленном контрафакте. С учетом того, что с 1 июля 2020 года легальной будет продажа только продукции, маркированной средствами идентификации - цифровым кодом, важно, чтобы все торговые предприятия в оптовом и розничном звене, которые зарегистрировались в системе маркировки и хотят продолжить торговлю табачной продукцией, своевременно выполнили требования законодательства и к 1 июля полностью перешли на электронный документооборот в работе с табачной продукцией. Это эффективно застрахует добросовестных участников рынка от попадания в сбытовые каналы нелегальной продукции», - подчеркнул он.

Тем не менее, для достижения значимого результата, необходимо не только ввести уникальный отличительный знак официальной продукции, но и бороться с производством контрафакта и перевозкой контрабанды, параллельно усиливая контроль за выдачей акцизных или специальных марок, а также ответственность за участие в обороте нелегальных сигарет. По словам представителей отрасли, они ждут от государства эти меры уже достаточно долго.

Рынок нелегальных сигарет успел «прославить» и наш регион. По данным журнала «Эксперт», Псковская область вошла в ТОП-15 субъектов федерации с наибольшей долей нелегальной табачной продукции и отметилась показателем 15,7%.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов комментирует результаты исследования.

«По табачным изделиям в Псковской области действительно фиксировался достаточно большой поток контрафакта. На рынках, в ларьках нашего региона продавались фальсифицированные товары без акцизных марок и маркировки вообще, как правило, белорусские. Сейчас власти отчитываются, что на 1 июня уже более 55% табачных изделий продается с электронной маркировкой, по которой можно установить и производителя, и  движение каждой пачки сигарет. С 1 июля все это уже должно носить обязательный характер. Более того, по закону полную ответственность за контроль по данной ситуации несет губернатор региона», - поделился он.

Качественно оценить результаты введения маркировки, по словам эксперта, можно будет после того, как появятся первые данные по обороту категорий товаров. Однако в текущей ситуации обязательная маркировка товаров – это неизбежность. При этом он подчеркнул, что крупные производители и федеральные торговые сети к этому процессу, конечно, подготовились заранее. Но для небольших компаний это, конечно, может стать серьезным вызовом, ведь сектор непродовольственных товаров сейчас и так несет существенные потери.

«Надеюсь, что ритейлеры выйдут из этой ситуации достойно. Хочется верить, что государство помимо обязательной маркировки сможет обеспечить еще и достойный контроль за качеством. Чтобы вся эта затея не превратилась только в желание обложить налогами и контролировать весь товарный поток», - заключил Владимир Зубов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 287 человек
23.06.2020, 19:060 В Стругах Красных разыскивают 11-летнего мальчика 23.06.2020, 18:590 Судьба мусоропроводов 23.06.2020, 18:560 Житель Островского района осужден на 17 лет тюрьмы за убийство двух беспомощных женщин 23.06.2020, 18:390 Предприятиям могут выделить еще 100 млрд рублей на кредиты под 2%
23.06.2020, 18:370 Андрей Турчак: В центре каждой меры, предложенной президентом - человек 23.06.2020, 18:321 Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну 23.06.2020, 18:280 Президент РФ предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли 23.06.2020, 18:241 Срок уведомления работников о выборе формата трудовой книжки продлили до 31 октября
23.06.2020, 18:200 Путин предложил расширить программу льготной ипотеки 23.06.2020, 18:190 Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до 15 сентября 23.06.2020, 18:170 Цифровая маркировка поможет защитить бизнес от нелегальных сигарет 23.06.2020, 17:550 Повышенные выплаты для потерявших работу граждан будут сохранены в июле и августе
23.06.2020, 17:521 УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ новым подрядчиком 23.06.2020, 17:500 В профсоюзе работников промышленности отметили полезное нововведение Конституции 23.06.2020, 17:462 В июле российские семьи повторно получат выплату в 10000 рублей на каждого ребенка 23.06.2020, 17:420 Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году
23.06.2020, 17:331 Власти Островского района объяснили, почему закрыт пляж на Гороховом озере 23.06.2020, 17:292 Вакцина от коронавируса не станет панацеей, предупредил Путин 23.06.2020, 17:260 С 1 января в России повысят НДФЛ до 15% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год 23.06.2020, 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября
23.06.2020, 17:212 Путин о пандемии коронавируса: Опасность не ушла, но мы отработали технологии оперативного реагирования 23.06.2020, 17:080 Псковичей ждет жаркая среда без осадков 23.06.2020, 17:000 Михаил Ведерников: Авиасообщение между Псковом, Калининградом и Анапой - большая победа для региона 23.06.2020, 16:420 Псковичей проконсультируют по вопросам защиты трудовых прав
23.06.2020, 16:411 В Псковской области обнаружили подпольную майнинг-ферму 23.06.2020, 16:373 Сергей Пайст обозначил основную проблему мешкового сбора мусора в районах 23.06.2020, 16:260 Дополнительный пешеходный переход через улицу Алмазную появится в Пскове 23.06.2020, 16:147 Андрей Корнев: Поправки в Конституцию позволят защитить историческую правду
23.06.2020, 16:072 Куплю танк Т-34. Дорого 23.06.2020, 16:007 Сергей Пайст: Я поддерживаю ликвидацию мусоропроводов 23.06.2020, 15:591 Около тысячи человек будут наблюдателями от «Единой России» на голосовании по Конституции 23.06.2020, 15:543 Руководство Псковского облсовпрофа выехало в санаторий «Голубые озера»
23.06.2020, 15:510 Псковский Росреестр принимает звонки по «телефону доверия» 23.06.2020, 15:460 Наблюдатели за ходом общероссийского голосования получили исчерпывающие инструкции - Анатолий Мультах 23.06.2020, 15:460 Псковичей приглашают к участию в викторине об объектах региона, связанных с войной 23.06.2020, 15:376 Сергей Пайст заявил о неправильном использовании мусорных площадок
23.06.2020, 15:360 Псковское УФНС приглашает налогоплательщиков на тематические вебинары 23.06.2020, 15:310 25 тысяч граждан уже проголосовали по поправкам в Конституцию 23.06.2020, 15:170 Жительница Псковского района получила поздравление от Андрея Турчака 23.06.2020, 15:130 Около 3 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования по Конституции в Псковской области
23.06.2020, 15:080 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 23.06.2020, 15:0713 Региональные власти проработают вопрос авиасообщения Пскова с Крымом 23.06.2020, 15:050 Александр Коновалов: Ремонт стадиона «Локомотив» завершится к осени 23.06.2020, 14:362 Около 1 млн рублей потребовалось со стороны регоператора на уборку острова Залита
23.06.2020, 14:341 В День памяти и скорби в Острове высадили 75 деревьев 23.06.2020, 14:280 Директор «Псковавиа» рассказал о мерах безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом 23.06.2020, 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора 23.06.2020, 14:092 В Пскове не до конца урегулирован вопрос содержания мусорных площадок - Сергей Пайст
23.06.2020, 14:070 Областной этап конкурса «Зеленая планета 2020» завершился в Пскове 23.06.2020, 14:011 Председатель профсоюза работников связи: Я считаю долгом каждого гражданина проголосовать по поправкам в Конституцию 23.06.2020, 13:591 Путин forever, или «Там видно будет» 23.06.2020, 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году
23.06.2020, 13:400 Российский хоккеист рассказал о жизни в псковском монастыре 23.06.2020, 13:371 В Псковской области выздоровело 30% от общего числа заболевших COVID-19 23.06.2020, 13:370 В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой 23.06.2020, 13:352 Шесть летних кафе и веранд возобновляют работу в Пскове
23.06.2020, 13:230 Экологи выступили против законопроекта об изменении границ нацпарков 23.06.2020, 13:183 Сергей Пайст: Мы видим проблему увеличения накопления отходов 23.06.2020, 13:092 Между Псковом, Калининградом и Анапой начали летать самолеты. ФОТО. ВИДЕО 23.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным
23.06.2020, 12:590 «Брошенные дольщики» из Родины просят губернатора разобраться в ситуации 23.06.2020, 12:530 Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов 23.06.2020, 12:510 Школы Великих Лук подготовили к сдаче ЕГЭ в условиях COVID-19 23.06.2020, 12:480 Житель Куньинского района может лишиться свободы за угрозу убить экс-супругу
23.06.2020, 12:390 Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство 23.06.2020, 12:271 Владельцев торговых точек в Пскове могут обязать благоустраивать прилегающие территории 23.06.2020, 12:170 Размер маткапитала на первенца могут увеличить 23.06.2020, 12:160 Приобрести творог «Деревня Соловьи» со скидкой 10% псковичи могут в течение недели
23.06.2020, 12:150 В Палкинском районе значительно увеличился объем ТКО 23.06.2020, 12:021 «Нелогичный» светофор на перекрестке Коммунальная - Народная в Пскове предложили исправить 23.06.2020, 11:590 Псковские приставы ответят на вопросы о коллекторских агентствах 23.06.2020, 11:560 Фотофакт: Информационный стенд установлен на Гремячей горе
23.06.2020, 11:506 Глава Пскова: Если обрабатывать борщевик какими-то прыскалками, это ни к чему не приведет 23.06.2020, 11:500 Пострадавший от радиации житель Локнянского района получил сертификат на квартиру 23.06.2020, 11:425 Почти пол-Пскова может зарасти борщевиком, предупредил начальник УГХ 23.06.2020, 11:410 О масштабных ремонтах псковских дорог расскажет в программе «Эхономика» Борис Елкин
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.