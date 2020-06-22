Цифровая маркировка поможет защитить бизнес от нелегальных сигарет

Уже через неделю вступит в силу второй этап внедрения цифровой маркировки сигарет. С 1 июля к продаже будут разрешены лишь те пачки, на которые нанесен код Data Matrix. С его помощью можно отследить путь пачки от конвейера до торговой точки и конечного потребителя. Как ожидается, такая прозрачная система усложнит оборот контрабанды и контрафакта.
Свыше 15% российского табачного рынка занято нелегальной продукцией, как сообщается в исследовании журнала «Эксперт». Сигареты, нелегально провезенные через границу или незаконно произведенные в России, наносят государственному бюджету ущерб в астрономическом масштабе. По оценкам исследователей в 2019 году консолидированный бюджет страны недополучил в виде неуплаченных акцизов и НДС от продажи нелегальных сигарет не менее 100 миллиардов рублей. Легальные розничные предприниматели в свою очередь потеряли около 10 млрд руб. из-за недобросовестных конкурентов, продающих нелегальный табак.
Потери производителей по грубым оценкам также составляют десятки миллиардов рублей. Если добавить прямое влияние теневого рынка табака на подростковое курение, о котором уже давно говорят эксперты, становится очевидно – проблему нужно решать на федеральном уровне. И первым шагом станет введение цифровой маркировки сигарет. Теперь и у правоохранителей, и у потребителей, и у самих предпринимателей появится простой способ определить, легально ли произведена или провезена конкретная пачка сигарет.
Эксперимент по введению маркировки запущен уже достаточно давно. С 1 июля 2019 года все российские производители и импортеры сигарет наносят на свою продукцию цифровой Data Matrix-код.
Табачная индустрии стала пионером по части внедрения маркировки. Благодаря эксперименту, проведенному в течение 2018 года в тесном взаимодействии с оператором маркировки и государственными органами, производители заблаговременно подготовили все производственные линии к работе в новых условиях. В результате маркировка не вызвала ни повышения цен, ни перебоев с поставками.
Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев отмечает, что система цифровой маркировки и отслеживания уже эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет.
Тем не менее, для достижения значимого результата, необходимо не только ввести уникальный отличительный знак официальной продукции, но и бороться с производством контрафакта и перевозкой контрабанды, параллельно усиливая контроль за выдачей акцизных или специальных марок, а также ответственность за участие в обороте нелегальных сигарет. По словам представителей отрасли, они ждут от государства эти меры уже достаточно долго.
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов комментирует результаты исследования.
Качественно оценить результаты введения маркировки, по словам эксперта, можно будет после того, как появятся первые данные по обороту категорий товаров. Однако в текущей ситуации обязательная маркировка товаров – это неизбежность. При этом он подчеркнул, что крупные производители и федеральные торговые сети к этому процессу, конечно, подготовились заранее. Но для небольших компаний это, конечно, может стать серьезным вызовом, ведь сектор непродовольственных товаров сейчас и так несет существенные потери.
«Надеюсь, что ритейлеры выйдут из этой ситуации достойно. Хочется верить, что государство помимо обязательной маркировки сможет обеспечить еще и достойный контроль за качеством. Чтобы вся эта затея не превратилась только в желание обложить налогами и контролировать весь товарный поток», - заключил Владимир Зубов.