Экономика

Депутаты согласовали создание МП «Парки и ярмарки города Пскова»

Городская Дума дала администрации Пскова согласие на создание МП «Парки и ярмарки города Пскова» путем реорганизации в форме слияния двух существующих муниципальных предприятий: «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии ПГД 30 июня.

Как пояснила начальник КУМИ Пскова Елена Кузнецова, новое предприятие займется реализацией решений города Пскова в области культурных и социальных задач, поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализации определенных товаров, услуг и получении прибыли.

Предметом деятельности МП города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» является организация культурно-массовой работы, проведение общегородских праздников, концертов, ярмарок, выставок, народных гуляний в установленном порядке, иных мероприятий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, предоставление льготных условий участия в этих мероприятиях субъектам малого и среднего предпринимательства, представляющих приоритетные направления развития бизнеса, организация деятельности стационарных и передвижных аттракционов.

Учредителем нового предприятия является муниципального образование «Город Псков» в лице органа местного самоуправления – администрации города.

Координацию деятельности муниципального предприятия города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» осуществляет администрация Пскова в лице ее главы. Размер уставного фонда составляет 20 934 921,63 руб.

Планируется, что возглавит новое МП Елена Павлова, ныне директор «Северо-Западного центра социологии и маркетинга». Думские коммунисты предложили шире посмотреть на подбор кандидатур на эту должность, на что глава администрации Псков Александр Братчиков предложил «дать аванс» Елене Павловой, посмотреть, как она будет справляться с работой в первые месяцы в статусе и. о., а потом, в случае необходимости, вернуться к вопросу о руководителе нового МП. С его позицией согласился и депутат Олег Брячак, призвав поддержать кандидатуру Елены Павловой.

Штатная численность двух предприятий, подлежащих объединению, будет сохранена, отметил Александр Братчиков, отвечая на вопрос депутатов. Он также подчеркнул необходимость объединения двух МП, которые во многом дублировали функции друг друга. «Их объединение позволит эффективно распоряжаться муниципальным имуществом, средствами бюджета и выполнять задачи, стоящие перед городом», - пояснил сити-менеджер.