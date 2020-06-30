Экономика

Федеральные торговые сети и без коронавируса вели агрессивную политику в регионах — Николай Рассадин

Коронавирус особо не повлиял на политику федеральных торговых сетей по «захвату» регионов. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

По его мнению, говорить о том, что федеральные сети воспользовались ситуацией с коронавирусом и окончательно выиграли войну, заняв практически все ниши, включая магазины у дома, не совсем верно.

«Они (федеральные сети - прим. ред.) и без коронавируса вели агрессивную политику в регионе и заняли весь рынок, поэтому не думаю, что коронавирус сильно повлиял на их экспансию. Это у них такая стратегия, такая позиция — они агрессивно занимают рынки в регионах. И коронавирус на это особо не повлиял», - заключил Николай Рассадин.