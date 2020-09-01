Экономика

Новые разделы появились в личном кабинете налогоплательщика

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» (ЛК) на сайте Федеральной налоговой службы РФ стало проще заполнять декларацию 3-НДФЛ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Заполнить декларацию при покупке квартиры или сдаче ее в аренду теперь можно, проделав буквально три простых действия, - рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Это стало возможным благодаря коротким сценариям, которые есть в "Личном кабинете налогоплательщика". Чтобы подготовить документ, достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос - и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова».

В настоящее время пользователям ЛК доступны семь сценариев:

- покупка недвижимости;

- продажа имущества;

- сдаче жилья в аренду;

- взносы на инвестирование;

- взносы на благотворительность;

- оплата лечения;

- оплата образования.

Кроме того, во вкладке «Профиль» добавился новый раздел «Сведения о банковских счетах», где отражаются сведения об имеющихся счетах в банках с возможностью выгрузки данных в формате.xlsx.

Доработан и интерфейс раздела «Доходы» в части отображения доходов физических лиц из разных источников, с его помощью можно увидеть справки по форме 2-НДФЛ, полученные от работодателя или другого налогового агента, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль организации.

Напомним, в Псковской области более 88 тысяч граждан являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». С начала 2020 года к нему дополнительно подключились еще почти 5 тысяч налогоплательщиков.

Получить доступ к личному кабинету можно в любой налоговой инспекции региона при предъявлении паспорта. Также доступ к сервису возможен с помощью электронной подписи и подтвержденной учетной записи, используемой для авторизации на портале государственных услуг.