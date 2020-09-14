Экономика

Индекс промышленного производства вырос в Псковской области

Индекс промышленного производства в январе-августе к тому же периоду прошлого года составил 100,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Увеличение наблюдалось в обрабатывающих производствах – на 1,1%, сфере добычи полезных ископаемых – на 12,2%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6,8% к январю-августу 2019 года. Электро- и теплоэнергетика показали снижение на 13,6%.

Наибольшее влияние на объем промышленного производства по-прежнему оказывает выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции. По итогам января-августа увеличилась переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции, производство молочной продукции снизилось, отметили в Псковстате.

В январе-августе этого года произведено 100,1 тыс. тонн мяса и субпродуктов, что на 7,9% больше, чем за те же месяцы 2019 года, изделий колбасных произведено 49,6 тыс. тонн (на 6,3% больше). Сливочного масла изготовлено 2 тыс. тонн (на 11,2% меньше), сыров – 5,6 тыс. тонн (на 22,8% меньше).