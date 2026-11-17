Банковские вклады помогают сохранить сбережения и получить дополнительный доход. Однако если заработанные за год проценты превышают установленный лимит, с части суммы придётся заплатить налог. Кого это касается и как рассчитывается НДФЛ, рассказала заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Светлана Минина на пресс-конференции в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН.FM».

По словам специалиста, налог начисляется не на сами сбережения, а только на полученные от банков проценты.

«К налогообложению подлежат не сами средства граждан, внесённые на вклад, а непосредственно процентный доход, полученный от банков за календарный год», - пояснила Светлана Минина.

За 2025 год необлагаемый налогом лимит составляет 210 тысяч рублей. Он зависит от максимальной ключевой ставки Банка России, которая в прошлом году достигала 21%. Если общий доход по всем банковским вкладам за год не превысил эту сумму, платить налог с процентов не нужно. Например, если вкладчик заработал на процентах 270 тысяч рублей, налог начислят только на 60 тысяч рублей - сумму превышения установленного лимита. При ставке 13% заплатить придётся 7 800 рублей.

При этом самостоятельно рассчитывать налог и подавать декларацию по таким доходам не требуется. Банки передают необходимые сведения в налоговую службу.

«Сведения о выплаченных процентах по вкладу банки предоставляют в налоговые органы самостоятельно», - подчеркнула Светлана Минина.

Проверить информацию о начисленных процентах можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России в разделе «Доходы» - «Банковские вклады». Если налог подлежит уплате, его сумму укажут в налоговом уведомлении. Оплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.