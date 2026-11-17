Очередная пресс-конференция пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM сегодня, 17 ноября. Ключевая тема разговора – «Особенности кампании по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ в 2026 году».

Менее двух недель осталось до окончания установленного законодательством срока уплаты налогов – 1 декабря. Сколько налогоплательщиков получили уведомления в этом году? Чем кампания этого года отличается от предыдущих? В каких случаях налоговые уведомления не направляются налогоплательщику? Как можно узнать ответы на вопросы, возникающие при оплате налоговых уведомлений?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

Татьяна Викторовна Волкова - начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Псковской области.

Светлана Валентиновна Минина - заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области.

Начало пресс-конференции в 15:00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.