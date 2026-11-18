Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта и планирует выйти на рынок страны в 2027 году с продукцией под своими брендами, в том числе «Любятово». Об этом сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Афганистан также планируется поставлять лимонады «Черноголовка», кондитерские изделия брендов Unicorn, Extrasi, а также батончики, крекеры, галеты и хлебцы, в том числе под брендом «Савинов». Все данные марки производит компания «Черноголовка».

«В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами, окончательные договоренности по срокам и объемам поставок пока не зафиксированы», – уточнили в «Черноголовке».

В компании отметили, что продолжают расширять географию поставок в рамках стратегии продвижения российских брендов за рубежом. Сейчас продукция группы экспортируется в 27 стран.

12 ноября председатель Делового совета по сотрудничеству с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Дмитрий Антонов сообщил, что «Черноголовка» рассматривает возможность продажи кондитерских изделий, в частности печенья, на афганском рынке.

В тот же день российская и афганская стороны подписали протокол первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую делегацию в Кабуле возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

Алексей Оверчук заявил, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 миллиона. Российский экспорт увеличился в 2,1 раза, импорт из Афганистана – в 2,2 раза, пишут «Ведомости» .

Напомним, завод по производству печенья и сухих завтраков «Любятово» в Пскове перешел к холдинговой компании группы «Черноголовка» АО «Аквалайф Ресурс» в 2023 году.