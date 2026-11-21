Профессиональный праздник День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября, в соответствии с Указом Президента РФ № 1868 от 11 ноября 2000 года.

История российской налоговой службы имеет давнюю историю. Ведь еще во времена феодальной раздробленности Руси процедура сбора податей проводилась обычно самими князьями с помощью дружинников. Прообраз единой налоговой службы появился при Иване III с появлением финансового управления казённого приказа.

При Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах.

В 1802 году манифестом Александра I «Об учреждении министерств» были образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Министерство финансов ведало государственными доходами и расходами.

В последующие годы реформирование налоговой системы России продолжилось. Так, при Александре II, в связи с проведением крестьянской реформы (1861), были осуществлены важнейшие преобразования: изменена система сбора промыслового налога, введены налогообложение земли, подоходный налог, земские сборы и налоги. При Александре III была отменена подушная подать, повышен акциз на спирт, введен акциз на спички и налоги на наследство и на денежный капитал, создан институт податных инспекторов, которым предписывалось собственноручно рассылать окладные листы и извещения о причитающихся платежах.

Немалую роль в развитии налоговой системы страны сыграли реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина. Именно он разработал проект системы налогообложения в России, которая, по сути, предусматривала все основные элементы современных на сегодняшний день налоговых систем развитых стран. Результатом всех этих мероприятий стала отлаженная система финансовых поступлений.

Однако, в связи с революционными событиями 1917 года, в первые годы Советской власти отлаженная налоговая система была практическая уничтожена. Её восстановление началось в период новой экономической политики (НЭПа) — в 1920-х годах, когда преобладающее значение получили косвенные налоги и были введены акцизы на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку. Система областных, районных и городских налоговых инспекций была создана в 1930 году.

Очередное реформирование налоговой системы страны произошло в 1960-е годы, когда налоговые инспекции объединились с инспекциями государственных доходов, был установлен обязательный платёж государственных предприятий, введён подоходный налог с колхозов.

В современной России государственные налоговые инспекции были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

Указом Президента РФ № 1635 от 23 декабря 1998 года Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ.

Сегодня ФНС РФ — одно из прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны, находится в ведении министерства финансов Российской Федерации. Выстроена собственная цифровая платформа, активно внедряются передовые технологии и эффективные инструменты налогового администрирования. Действующая в России налоговая система основывается на более чем 20 законах, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства.

Поэтому роль налоговых органов для жизни страны сложно переоценить, ведь они являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, гарантом экономической безопасности власти, обеспечивая, к тому же, реализацию экономической и социальной политики.

Грамотная и эффективная работа налоговых органов обеспечивается высокопрофессиональными и опытными специалистами, которые и отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этот день во всех подразделениях ФНС проходят торжественные мероприятия, а лучшим сотрудникам ведомства вручаются профессиональные награды, пишет calend.ru.