Менять мир к лучшему — это ежедневная практика тысяч женщин-предпринимателей, лидеров и общественных деятелей. Они создают пространство доверия, где бизнес перестает быть только про прибыль и становится про экосистему, поддержку и устойчивое развитие. Именно таких участниц собрал 13 ноября II Международный форум «Она создает будущее» в Пскове, чтобы поговорить о том самом «коде», который каждая из них носит в себе. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Кирилл Кожуков

Вырос до международного

За три года форум из проекта женского комитета Псковского регионального отделения «Опоры России» вырос до международного и стал значимым мероприятием осенне-зимнего делового сезона. В том числе благодаря поддержке партнеров, среди которых региональное отделение Альфа-Банка и Центр «Мой бизнес».

В этом году мероприятие, проходящее на площадке Псковской областной научной библиотеки им. В.В. Курбатова, собрало более 150 участниц. В том числе в Псков приехали семь делегаций из разных городов и стран. Трехдневная программа форума максимально насыщена пленарными сессиями, интервью, экскурсиями, а его темой стал «Код женского предпринимательства». «Мы считаем, что женщина обладает некими сакральными знаниями, которые когда-то очень лихо в себе закодировала. И сегодня вместе с нашими экспертами мы будем разбираться в коде женского предпринимательства. Что же это такое? Надеемся, что у нас получится найти ключ к своей собственной “проявленности”», — сказала ведущая мероприятия Кристина Агафонова.

Приветствуя участниц мероприятия, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев отметил, что форум действительно расширяется. «Мы благодарим всех гостей, которые приехали из других регионов, из других стран, чтобы поддержать женский бизнес. От имени правительства и губернатора Псковской области хочется поблагодарить организаторов. Вы — крутые молодцы, что продолжаете с таким энтузиазмом, отдачей проводить этот форум. Действительно, женщины уникальны, поэтому, думаю, вам будет что обсудить», — сказал он.

Председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакриев напомнил, что доля женского предпринимательства составляет порядка 42% в целом в экономике, а в некоторых направлениях, таких как креативная индустрия и сфера услуг, достигает 60%. И это не просто статистика. «Если XX век говорил немножко агрессивным мужским языком, завоеванием территорий, влиянием и так далее, то сегодня женский бизнес делает совершенно другую историю — добавляет экосистемность и экономику доверия», — отметил он.

По его словам, ключевым трендом развития женского бизнеса вообще является уход от формата «я сама» к масштабированию. Также он отметил «мягкую силу», особенно в международной повестке, тренд на идентичность и пожелал присутствующим «найти свой код».

Участниц форума по видеосвязи поприветствовала представитель Российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Корея. Не обошлось и без награждения псковских женщин-предпринимателей, которые принимали участие в городской повестке — разработке дизайна архитектурных форм и туристических сувениров.

Конструктор успеха

Центральной частью программы стала панельная дискуссия «Наследие и инновации: код доступа к ресурсам». Как подметила ведущая, казалось бы, наследие и инновации, традиция и прорыв, память и будущее — понятия противоречивые. «Но мы-то с вами знаем, что настоящая сила кроется в умении это все соединять и создавать уникальные продукты!» — добавила она. И пригласила на сцену женщин, уже расшифровавших «код доступа к тем ресурсам, которые и помогают соединить и трансформировать наследие и инновации»: регионального управляющего АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирину Баранову, основателя бренда одежды в русском стиле «Любо» Татьяну Гаврилову, вице-мэра города Ярославля Елену Гудкевич, председателя комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристину Кобызь и директора центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасию Романову.

Для каждой из бизнес-вумен у модератора дискуссии — вице-председателя Псковского регионального отделения «Опоры России» Ирины Григорьевой — были интересные, а иногда и каверзные вопросы.

«Альфа-Банк активно работает с программами господдержки, различными региональными гарантийными организациями. Но что для вашего кредитного комитета важнее — красивый бренд в русском стиле или консервативный бизнес-план с залогом коммерческой недвижимости?» — обратилась она к региональному управляющему Альфа-Банка.

«Конечно, бренд — это очень здорово, и он влияет на привлекательность вашего бизнеса и на работу с клиентами и партнерами. Но для банка все-таки кодом доступа будет являться возвратность денежных средств и понятность вашего бизнеса. Бренд будет являться некой вишенкой на торте», — честно ответила Ирина Баранова.

Однако, как заметила управляющий Альфа-Банка, поступление денежных средств — это фундамент, но есть конструктор, в который также входит ваш бренд.

Ирина Баранова также рассказала о финансовых инструментах банка, которые позволяют женскому бизнесу получить доступ к ресурсам на закупку оборудования, тиражирование продукции. «Мы прекрасно понимаем, что женщина-предприниматель — это не тот человек, у которого за плечами миллионы денежных средств, но она реализует свою идею с горящими глазами. Для нас это действительно важно. И мы готовы поддержать таких клиентов», — подчеркнула Ирина Баранова.

Например, если у ИП расчетный счет открыт в Альфа-банке и есть хоть какая-то история поступлений (даже небольшая, но регулярная), то часто доступен овердрафт или возобновляемая кредитная линия. Это не кредит на годы, а деньги для покрытия кассовых разрывов. Для закупки тканей, льна или оплаты типографии — самое то. В качестве дополнительного инструмента для закупок, например, материалов, банк так же готов предложить кредитную карту со льготным периодом до 120 дней.

«Если переходить к более сложному (вы понимаете, что нужны денежные средства на длительный период времени), обратите внимание на программы Альфа-Банка с господдержкой. Мы готовы вам выдавать кредиты с поручительством корпорации МСП, регионального гарантийного фонда, что позволит очень сэкономить на процентной ставке. Если ваш бизнес растет и вы готовы принимать участие в торгах или у вас появляются крупные серьезные федеральные контрагенты, обращайтесь к нам за банковскими гарантиями, инвестиционными кредитами и факторингом. Банк сегодня — это не сейф с деньгами под замком, а конструктор. Вопрос в том, из каких блоков вы его соберете»,— сказала Ирина Баранова.

Сложно, но возможно

Бренд «Любо» Татьяны Гавриловой известен за пределами региона. «Как вы переводите архаичный код, традиционный код, вышивку на язык современного потребителя?» — спросила предпринимателя модератор беседы Ирина Григорьева.

Неожиданно Татьяна Гаврилова обратила внимание, что узор на манжетах ведущей — это псковский традиционный архитектурный орнамент бегунец-поребрик. А значит, тот тренд, который уже тысячелетиями отработан на псковской земле, — это и сейчас «модно, ярко и презентабельно». «Вот ровно так же мы пытаемся решать наши непростые задачи», — сказала она.

«А как вы сочетаете натуральные исторические материалы, например лен, хлопок, с высокими современными требованиями к износостойкости?» — спросила Ирина Григорьева.

Сложно, но возможно. «Сейчас на мне жакет вполне делового характера, который выполнен из льна», — заметила бизнес-вумен.

Еще сложнее, но тоже вполне реально привлекать внимание бизнеса, в том числе и женщин-предпринимателей, к объектам культурного наследия. Своим опытом в этой сфере поделилась вице-мэр Ярославля Елена Гудкевич. «Ярославль — столица Золотого кольца России, мы чуть-чуть моложе Пскова. В исторической части находятся 834 объекта культурного наследия, и мы все знаем, что, с одной стороны, этим можно гордиться, но, с другой стороны, бизнес понимает, что восстановление объекта культурного наследия порой в разы дороже, чем его стоимость, если приобрести с аукциона. Поэтому нужно создать такие условия в городе, чтобы бизнес-идея была окупаемой для предпринимателя», — сказала спикер.

По ее словам, для этого нужно привлечь большое количество гостей — потенциальных потребителей услуг или товаров, которые создает бизнес. И первая задача — это благоустройство пешеходного центра. «Еще год назад центральные улицы Ярославля были проездными, автомобильными. Припаркованные автомобили создавали визуальный шум, и полюбоваться объектами культурного наследия было весьма проблематично. Теперь все зоны, которые непосредственно составляют сердце Ярославля, стали пешеходными. И соответственно, мы видим, как растет интерес к историческим зданиям, которые включили в программу приватизации. Потому что стало красиво, потому что туристов больше», — сказала она.

Идея пешеходной зоны в центре города понравилась Кристине Кобызь. «Было бы здорово, если бы мы с вами выходили больше пешком, если бы не было шума от автомобилей. Хотя бы по воскресеньям. Очень завидую тем городам, у которых есть большие пешеходные зоны», — сказала она. Однако, по ее словам, в Пскове есть прекрасные набережные и новые туристические проекты. Например, «Псков — город Рождества», в рамках которого стилистически оформлен центр города.

По мнению директора Центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасии Романовой, свой продукт, в том числе связанный с культурным наследием, наши предприниматели «упаковывать» умеют. «Но нужно и грамотную бизнес-модель своего продукта продумать, и грамотный маркетинг, потому что соединять наследие и инновации здесь необходимо», — сказала она.

Женщина женщине — дом

Поговорили участники форума и о женской дипломатии. В отличие от мужской, это дипломатия немножко другого рода. Она начинается с улыбки, со взглядов, с искренности. «Женская дипломатия этим и отличается, что женщина женщине — дом. Женщина женщину не теряет, не упускает и не вспоминает о ней, когда она ей очень нужна, как это бывает часто у мужчин. В этом и заключается наша с вами женская сила: мудрость и настоящая дружба порождают, как правило, очень успешные проекты», — отметила председатель правления Объединенной организации предпринимателей ОО «Белорусский союз женщин», антикризисный управляющий Елена Прохорова.

По ее словам, в предпринимательском сообществе «Белорусского союза женщин» есть представительницы сферы услуг, образования, медицины, туризма. «Но отрадно сообщить, что у нас есть женщины, которые вовлечены в лесопереработку, в химическую отрасль, в нефтепереработку. Я вижу, что у вас тоже в этих сферах много девочек, и это лишний раз подтверждает, что женщина действительно может все. Ей просто нужно по-настоящему чего-то захотеть», — заметила она.

И тут же предложила инициативу — открыть прямое железнодорожное сообщение между Минском и Псковом. «Мои минские коллеги искали поезд «Минск — Псков» два месяца, не нашли. Поэтому вот такая инициатива от белорусов вам. Мне кажется, это достаточно серьезно усилит поток сюда белорусских туристов — ментально мы очень близки. Трасса превосходная, все замечательно, но надо давать возможность людям освобождаться от руля и четыре часа провести в комфортном пространстве. И, конечно же, приглашаем в Беларусь», — сказала она.

Помимо участников из соседней страны, на форуме выступили также представительницы Кореи и даже Индонезии. Глава индонезийской общины в Санкт-Петербурге Юлия Пурнанинг Дьях рассказала о том, как в ее стране передаются культурные традиции, и подарила псковскому отделению «Опоры России» карту Индонезии, вышитую на батике. Завершилось выступление дефиле делового костюма, который заметно отличается от европейских богатством красоты и яркости. «Такую одежду мы носим на официальные мероприятия», — сказала она.

Интересные зоны ждали гостей и в фойе областной библиотеки. На стойке кадрового центра «Работа в России» можно было получить информацию о мерах господдержки предпринимательства. Также сотрудники кадрового центра предлагали всем желающим пройти быстрые профориентационные тесты, которые могут помочь определиться с подходящим направлением деятельности.

Получить консультацию по финансовым вопросам участницы форума могли на стойке Альфа-Банка. Сотрудницы организации с удовольствием рассказывали о банковских продуктах, дарили сувениры и предлагали принять участие в розыгрыше фирменного мерча.

В рамках работы площадок форума участницы также поговорили о коде личности женщины-предпринимателя вместе с преподавателем Soft Skills, супервизором Международной онлайн-школы профориентации Натальей Хохловой, познакомились с историями женского успеха с бизнес-психологом Ириной Ремер, обсудили, как бизнес-леди выстраивает отношения с клиентами, с руководителем сети детских столярных школ «Умелые мастера» Анной Морозовой. Также женщины-предприниматели рассказали о своих проектах, отношениях с деньгами и источниках для вдохновения.

Светлана Синцова

