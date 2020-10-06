Экономика

«Сибирский гостинец» планирует развитие технико-внедренческого направления в «Моглино»

ПАО «Сибирский гостинец» - резидент особой экономической зоны «Моглино» - планирует развитие технико-внедренческого направления. Об этом сообщил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 октября.

«Они заявляют о дальнейших планах развития, скажем так, технико-внедренческого направления в своей деятельности, - отметил он. - На наблюдательном совете такой проект был рассмотрен, но пока в связи с "ковидом" они его приостановили, но не отказываются от планов второго этапа».

Андрей Михеев рассказал, что предприятие работает, в том числе, и на контрактной основе с многими федеральными сетями.

Председатель комитета сообщил, что предприятие закупало яблоки у населения, из которых будет выпускать сушеную, сублимированную продукцию. «Все в порядке, ребята работают», - добавил Андрей Михеев.