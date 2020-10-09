Экономика

Сотрудники ОЭЗ «Моглино» написали письмо губернатору с критикой деятельности руководства

Несколько сотрудников особой экономической зоны «Моглино» написали коллективное обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора Андрея Калинина (копия есть в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей) с просьбой провести проверку деятельности ОЭЗ и устранить угрозы нарушения прав ее специалистов.

Авторы обращения выступают с критикой деятельности и кадровой политики нового руководителя ОЭЗ «Моглино» Натальи Юшко. «По нашему глубокому убеждению, действия Натальи Юшко с ориентацией на иностранное законодательство, периодическое игнорирование требований законов Российской Федерации наносят значительный ущерб экономическим интересам как нашей организации, так и в целом ухудшают инвестиционную привлекательность Псковской области», - говорится в письме.

«Кадровая политика Натальи Юшко, методы ее работы с сотрудниками организации уже привели к серьезным трудовым конфликтам, нарушениям трудовых прав сотрудников, нервозной обстановке в коллективе и, как следствие, к снижению их трудоспособности и результативности в решении стоящих перед АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" задач», - утверждают также авторы обращения.

Они заявляют, что в ОЭЗ «Моглино» уже уволен ряд компетентных сотрудников, а подразделение, касающееся проведения маркетинговой работы, упразднено.

Кроме того, подписавшиеся указывают, что в ОЭЗ «Моглино» процедуры госзакупок осуществляются с нарушениями, поскольку лоббировались интересы конкретных компаний.

Письмо подписали директор по безопасности АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Михаил Горев, главный бухгалтер Элеонора Сурикова, ее заместитель, а также заместитель руководителя службы сопровождения инвестиционных проектов Валентина Борисова.

По нашей информации, все подписавшие письмо сотрудники на данный момент уволены.

Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями к и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталье Юшко, она пообещала дать официальный комментарий в течение дня.