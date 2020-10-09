Экономика

Наталья Юшко не видит необходимости в ответе на письмо сотрудников «Моглино»

Исполняющая обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко не видит необходимости в ответе на письмо бывших сотрудников ОЭЗ «Моглино» или в дополнительных комментариях по этому поводу.

Ранее стало известно, что несколько сотрудников особой экономической зоны «Моглино» написали коллективное обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора Андрея Калинина с просьбой провести проверку деятельности ОЭЗ и устранить угрозы нарушения прав ее специалистов.

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«Я даже не знаю, на что можно ответить в этом письме. Я вообще не понимаю, о чем там идет речь. Почему я как официальное лицо должна комментировать, что у меня как у руководителя изменились приоритеты. В письме нет конкретных претензий, на которые я могла бы ответить», - отметила она в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

На уточнение, что авторы обращения, в частности, обратили внимание на нарушение процедуры госзакупок со стороны ОЭЗ «Моглино», Наталья Юшко ответила, что для начала нужно было сделать официальный запрос в прокуратуру, которая постоянно контролирует деятельность ОЭЗ «Моглино».

Кроме того, Наталья Юшко не стала комментировать заявления авторов обращения о якобы нервозной атмосфере в коллективе и вынужденных увольнениях ряда сотрудников.

«Я даже не могу понять, претензии это или только эмоции. Надо чтобы кто-то интеллектуально помог им оформить свои мысли», - заключила она.

Псковская Лента Новостей намерена подать официальный запрос в ОЭЗ «Моглино» с целью получения исчерпывающих комментариев по поводу приведенных в коллективном письме заявлений.