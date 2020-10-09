Экономика

Моногород Печоры – статус-приговор или шанс на развитие?

В 2019 году город Печоры - один из важнейших исторических центров Псковской области, получил статус моногорода. Что это означает? Это некое экономическое «проклятие», которое необходимо снять с помощью государства, или само понятие моногород – это еще не приговор?

За ответами Псковская Лента Новостей обратилась в Фонд развития моногородов – некоммерческую организацию, целью которой является формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечения инвестиций в монопрофильные города.





В августе 2019 года Правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований. В обновленный список вошли 7 новых городов и поселков, среди них - моногород Печоры. Сегодня общее количество моногородов - 321.

С появлением приставки «моно» для города открываются новые возможности, утверждают специалисты Фонда развития моногородов. Например, становятся доступными практически эксклюзивные меры поддержки.

- Какие возможности открываются перед Печорами вместе с присвоением статуса моногорода?

- Недавно, на одном из совещаний, глава Печорского района Сергей Тарасик отметил, что статус «моногорода» открывает для города новые возможности и перспективы развития.

Теперь для Печор доступны уникальные инструменты МОНОГОРОДА.РФ и других институтов развития, а также федеральных ведомств. Появилась возможность получения статуса ТОР – территории опережающего развития, а это налоговые льготы для бизнеса, привлечение инвестиций, новые рабочие места.

Так, Фонд готов предложить бизнесу из моногородов льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Кроме того, Фонд готов софинансировать совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в размере до 95%. К ним относятся: дороги, мосты, путепроводы, железнодорожные пути, сети газо-, водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведение. Главное условие получения мер поддержки - это реализация инвестпроекта в границах моногорода и создание рабочих мест.

Также Фонд может предоставлять льготные займы на проекты ГЧП, МЧП и концессии, выдавать займы лизинговым компаниям на обновление общественного транспорта, закупку медицинского оборудования для больниц. Кроме того, с этого года Фонд может поддерживать индивидуальных предпринимателей.

Специальные меры поддержки появились и для моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. В частности, Фонд сможет выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию Фондом проектов, связанных с оптово-розничной торговлей. Такой инструмент поддержки был разработан после паводка в Тулуне Иркутской области летом 2019 года.

У Фонда также есть большой блок нефинансовых мер поддержки. Наиболее яркие из них – проект «Прошагай город». Его главной целью является повышение привлекательности российских городов для туристов, а также стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. Сейчас в проекте уже более 180 городов – и со статусом «моно», и крупных. Участие в акции приняли более 11 тыс. жителей. На онлайн-карты Яндекс и Google нанесено более 6 тыс. объектов. А интерес потенциальных туристов к российским моногородам после проведения квестов и нанесения объектов на онлайн-карты вырос в 2 раза.

Другой проект - «Менторство». Его смысл заключается в обмене опытом между моногородом – ментором и моногородом – менти. Моногорода-менторы (наставники) выбираются из числа ТОП-10 лидеров ежегодного рейтинга моногородов. Менти (подопечные) – из числа тех моногородов, которые не вошли в ТОП-10, но тоже стремятся быть лидерами. Между моногородом-ментором и моногородом-менти заключается соглашение о менторстве, основой которого является организация взаимодействия по применению лучших практик развития города, проведение совместных мероприятий. На данный момент подписано уже 9 соглашений о менторстве между моногородами. У Печор пока нет наставника, но мы очень надеемся, что в скором времени он появится. Это даст городу дополнительные возможности по развитию.

Также, в 2019 году МОНОГОРОДА.РФ запустил проект «Социальное такси в моногородах», в рамках которого предоставляется возможность бесплатных поездок ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. На данный момент проект реализуется в 24 моногородах.

Ко всем этим инициативам могут присоединиться и Печоры.

Более того, за каждым из моногородов в Фонде закреплен куратор. Такой есть и у моногорода Печоры. Куратор находится с городом на связи 24/7, помогает не только в подаче заявки в Фонд, но и консультирует по получению мер поддержки у федеральных ведомств. Например, по конкурсу Минстроя России «Малые города и исторические поселения». Также мы активно работаем с Яндексом, Google, АСИ, Фондом президентских грантов, Фондом кино, с институтами группы ВЭБ.РФ: Корпорацией МСП, ДОМ.РФ, РЭЦ и другими. Фонд готов оказывать моногороду поддержку по работе с этими организациями.

- Какова конечная цель? Печоры в идеале должны утратить статус моногорода? Как много на это потребуется времени?

- Конечная цель - сделать город комфортным не только для работы, но и для жизни. Сделать экономику устойчивее и уйти от «монозависимости». Дать новый импульс развитию городской экономики и городской среды. Люди должны не только хотеть остаться в моногороде, но и даже те, кто ранее уехал из города, должны хотеть вернуться.

У нас уже есть примеры городов, которые показали прорывное развитие и сейчас уже фактически не являются моно. Среди них – Череповец, Кумертау, Набережные Челны. В лидерах развития все те города, которые входят в ТОП-10 рейтинга моногородов Фонда с 2016 года.

Мы хотим, чтобы «моногорода-новички» прошли весь тот путь развития, который ранее прошли другие моногорода. Именно поэтому Фонд запустил отдельную программу обучения для новичков в МШУ «СКОЛКОВО». По итогам программы, которая завершится в декабре этого года, командам предстоит защитить проекты развития городов, которые помогут создать новые рабочие места, привлечь инвесторов и сделать экономику моногородов более устойчивой, а также повысить качество жизни. Программа призвана поменять подходы управленческой команды к развитию города, научить мыслить масштабнее, шире, привлекать деньги на развитие из различных источников финансирования. Главы городов должны перестать быть просто «коммунальными мэрами».

На данный момент управленцы Печор выбрали своей ключевой ставкой развитие туризма. Они поставили перед собой цель по привлечению не менее 150 тыс. туристов ежегодно. Для этого команда города планирует развивать событийно-познавательный туризм: проводить праздники и фестивали, в том числе с экологической направленностью, а также создать город ремесел.

В целом, мы считаем, что статус моногорода на сегодняшний день уже не носит негативный оттенок. Сейчас моногорода - это драйверы роста и развития, территории, привлекательные для бизнеса.

- В России уже несколько лет существует масштабная национальная программа по развитию моногородов. Правда, в прошлом году Счетная палата довольно скептично оценила ее успехи. Насколько нам известно, Фонд развития моногородов разработал новые меры поддержки бизнеса. Какие из них может получить потенциальный инвестор в моногороде Печоры?

- Комплексная программа развития моногородов завершилась в январе 2019 года. Сейчас единого программного документа для моногородов нет. Но Фонд не приостанавливает свою работу ни на один день. Более того, появляются новые меры поддержки, новые проекты.

Все инвесторы и предприниматели из моногорода Печоры могут рассчитывать на меры поддержки МОНОГОРОДА.РФ в полном объеме.

- Все моногорода еще в 2014 году были разбиты на три категории в зависимости от социально-экономического положения: на условные красную, желтую и зеленую зоны. Это было сделано, чтобы понять, каким городам необходима помощь в первую очередь. Актуально ли сейчас такое деление, и в какой зоне оказались Печоры?

- Что касается деления моногородов на «подгруппы» - мы считаем, что это уже не актуально. Ранее категории были «заморожены», список групп не пересматривался с момента распределения. Однако, порядка 30-40 моногородов с момента «разбивки» показали высокие результаты развития, их фактически уже нельзя относить, к примеру, к моногородам со сложной социально-экономической ситуацией. Среди них - Череповец, Невинномысск, Набережные Челны. Экономика этих городов уже не «монозависима». Там появилось много альтернативных производств (не зависящих от деятельности градообразующих предприятий), что позволяет моногороду быть устойчивым. Развивается малый бизнес, городская экономика. Приходят новые инвесторы, создается комфортная городская среда, развивается туризм.

В целом, сегодня моногорода – это точки роста и развития, они примеры для многих территорий. Для них уже недостаточно только создания новых рабочих мест, важно превращать города в комфортные территории для жизни, развивать их комплексно.

Сегодня запросы и потребности горожан изменились. А задача Фонда - помогать моногородам становиться такими, какими их видят жители.

- Существует проблема с привлечением на территорию моногородов инвесторов. С чем связываете низкую инвестиционную активность? Как можно мотивировать инвесторов?

- Моногорода - привлекательные территории для бизнеса. Об этом нужно рассказывать. Специально для предпринимателей, глав моногородов мы проводим нашу обучающую «Академию.Web», на которой подробно рассказываем о возможностях привлечения средств из Фонда МОНОГОРОДА.РФ на реализацию инвестиционных проектов, а также о нефинансовых мерах поддержки. Фондом уже были проведены обучающие семинары «Академия.web» для моногородов Пермского края, Кемеровской области, Уральского и Сибирского федеральных округов. Также работу ведут и наши линейные менеджеры. Мы готовы работать в «ручном режиме», 24/7.

Мы знаем, что ряд псковских предпринимателей планирует реализовывать свои инвестпроекты на территории моногорода Печоры.

- Есть ли моногорода, которые смогли осуществить прорыв в экономике? В чем секрет их успеха? Можно ли транслировать этот успешный опыт на Печоры?

- Да, такие примеры есть.

Благодаря принятым мерам по диверсификации экономики, в том числе при поддержке Фонда развития моногородов, миграционный отток населения из Кумертау заметно снизился. В 2017 году он составлял 492 человека, по итогам 2018 года - 190 человек, в 2019 всего – 12. Одной из причин уменьшения оттока населения из города стало появление маслоэкстракционного завода, на котором трудоустроено порядка 500 человек. Завод стал одним из крупнейших экспортеров региона. Раньше экономика моногорода была зависима от одного градообразующего производства - Кумертауского авиационного предприятия. Сейчас здесь работает крупный маслоэкстракционный завод, на создание которого Фонд развития моногородов выдал займ в размере 1 млрд рублей.

Мощность переработки семян подсолнечника составляет 4,2 тыс. тонн в сутки, производят 180 тыс. тонн подсолнечного масла в год. Доля экспорта предприятия – 90%.

Отметим, что в ТОСЭР «Кумертау» работает 25 резидентов, они получают налоговые льготы и могут рассчитывать на поддержку Фонда развития моногородов.

Также, благодаря совместной работе правительства Республики Татарстан и Фонда МОНОГОРОДА.РФ в моногородах региона реализовано 8 крупных инфраструктурных проектов на общую сумму 3,5 млрд рублей, 2,5 млрд из них выделил Фонд развития моногородов. Еще 4 инвестиционных проекта получили поддержку Фонда в форме займа на сумму 1,5 млрд рублей.

По итогам реализации проектов в моногородах Татарстана создано 7,5 тысяч рабочих мест, а в экономику привлечено порядка 27 млрд рублей инвестиций.

Еще один успешный пример - город Невинномысск Ставропольского края. На сегодняшний день в ТОСЭР «Невинномысск» привлечено 14 резидентов с общим объемом инвестиций 3,7 млрд рублей и общим количеством создаваемых рабочих мест 638 единиц. В 2021 - 2025 годах город планирует привлекать не менее двух новых резидентов ежегодно. Это будет способствовать повышению темпов социально-экономического развития, прежде всего, в отраслях, не связанных с видами деятельности градообразующих организаций. Таким образом, будут созданы условия для диверсификации экономики и снижения монозависимости.

Секрет их успеха в непрерывной работе, стремлении постоянно развиваться и совершенствоваться. Также, мы считаем, что во многом такие перемены - результат обучения управленческих команд моногородов по программе Фонда и Сколково.

- Как могут поучаствовать в программе региональные и муниципальные власти?

- Нужно обратиться к куратору моногорода. Он сможет ответить на все интересующие вопросы и помочь с подачей заявки в Фонд.

Подготовлено на основе официальных ответов пресс-службы Фонда развития моногородов