«Дневной дозор»: Рост курса доллара и евро – чем это чревато?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Курс доллара и евро растет – чем это чревато для экономики и граждан?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Курс доллара и евро уже несколько недель растёт. В начале сентября стоимость этих валют пробила психологическую планку в сто рублей. Нельзя сказать, что рост резкий, однако он постоянный. За неделю евро подорожало примерно на 10 рублей.

Наблюдатели и эксперты высказывают удивление по поводу такого ощутимого ослабления рубля, прежде в предвыборный период власти старались всеми способами сдерживать курс национальной валюты, ведь российская экономика привязана к долларам и евро. Соответственно, рост их курса приводил к росту цен, что чувствительно для избирателя.

И как бы кто ни говорил про импортозамещение, национальную, суверенную экономику, она все равно остаётся частью мировой экономической системы. Рост доллара и евро приводит к инфляции.

Раньше к выборам старались не допускать резких колебаний курса. А в этот раз нет, либо же блокируют, но не могут сдержать, либо уже нет никаких запасов и золотовалютных резервов, чтобы эффективно сдерживать курс рубля. Либо третий вариант — ситуация пущена на самотёк.

К чему это может это привести? Будет ли скачок инфляции на этом фоне? Как это отразится на экономике и гражданах? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Региональный управляющий АО «Альфа-банк» в Псковской области Ирина Баранова рассказала о том, как на изменения курсов доллара и евро реагируют клиенты банка. Также она объяснила, какую тактику лучше выбрать для сохранения своих сбережений и уровня доходов.

«В целом на данный момент клиенты своих финансовых привычек существенно не меняют. В основном продолжают хранить денежные средства в рублевых депозитах и накопительных счетах. Для сохранения доходности мы рекомендуем клиентам диверсифицировать портфель. Наполнять его не только накопительными счетами и депозитами, но и инвестиционными продуктами в соответствии с риск-профилем клиента. Например, в период роста доллара растет и цена на золото. Золото в виде обезличенных металлических счетов является достаточно консервативным инструментом. Также к надежным инструментам с хорошей доходностью можно отнести облигации, в частности ОФЗ. Набирает популярность программы долгосрочных сбережений и накопительного страхования жизни. Менеджеры Альфа-банка всегда подскажут и помогут грамотно составить портфель, который будет отвечать финансовым целям клиента. Что точно не рекомендуем, и наши клиенты это не делают, — не снимать средства спонтанно, теряя доходность по банковским продуктам. Что касается покупки недвижимости, то в основном клиенты приобретают ее именно для улучшения жилищных условий, а не как способ получения доходности от вложенных средств».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов полагает, что ситуация складывается двоякая: для экспортеров рост курса иностранных валют - выгоден, потому что по итогу они выигрывают в рублевом выражении, а вот граждан может волновать рост цен на фоне ослабления рубля.

«Для граждан, у которых нет сбережений в долларах и евро, наверное, ничем. Для них рост курса валют не опасен и, скорее всего, не оказывает существенного влияния. У тех, у кого сбережения есть в долларах и евро, ситуация обратная: стоимость этих сбережений в рублевом выражении возрастает. Для экспортеров это плюс, потому что, продавая свою продукцию на экспорт, которая оценивается в евро или долларах, они получают большую рублевую выручку. А в целом для экономики все запасные части, детали, машины, оборудование, инструменты — все, что мы покупаем из-за границы, в том числе по параллельному импорту, — несомненно, дорожает. Более того, это связано и с внутренними процессами, в том числе с нехваткой бюджетных средств на плановые расходы государства. Исходя из этого, тенденция роста иностранных валют, на мой взгляд, будет сохраняться. Поэтому товары, которые так или иначе привозятся из-за границы, будут, естественно, пропорционально расти в цене. Это, наверное, основное беспокойство, которое может волновать граждан».

Председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников пояснил, что инфляция зависит не только от курса валют, но и от ряда других факторов. Он уточнил, что, например, для АВАРа одним из вызовов стал рост цен на серебро и медь. По мнению Дмитрия Мельникова, в целом для экономики снижение стоимости рубля будет положительным фактором.

«Я сошлюсь на свой прошлый комментарий от 23 июля. Тогда я говорил, что, на мой взгляд, комфортный диапазон курса и для правительства, и для промышленных предприятий должен быть выше на 15–18%. Собственно, с момента моего интервью как раз эта разница и была устранена. Инфляция, которой опасаются при падении курса рубля, зависит не только от курса. Есть много факторов и причин, по которым те или иные предприятия и продавцы повышают цены. Например, для АВАРа серьезным вызовом, помимо индексации зарплат в конце года, учитывая долю фонда оплаты труда, является рост цен на серебро и медь. Конечно, с ростом курса доллара в рублях они еще немного прибавят. Но до этого цены на них росли вне зависимости от курса. На медь, например, — примерно на 40%, а рост цен на серебро на пике достигал около 100%, если брать прошлый год. Причина — в востребованности металлов на фоне целого ряда технологических революций, которые совпали по времени. На рынке металлов это называют "медной лихорадкой", кому интересно — можно подробнее почитать. На мой взгляд, для экономики в целом снижение курса рубля будет положительным фактором. Оно упростит наполняемость бюджета, а государственные расходы являются существенным драйвером роста для огромного количества предприятий. Это также облегчит жизнь экспортерам и увеличит их прибыль, а соответственно, и налоговые поступления. Есть и полностью противоположное мнение, но это старый, как мир, спор экономистов: что лучше — снижение курса национальной валюты или более медленный рост внутреннего производства, но стабильный и крепкий курс. Это как спор про окрошку на квасе или кефире. Все доводы "за" и "против" давно и широко обсуждались, они известны, но спор продолжается. О том, почему, на мой взгляд, текущий курс для экономики России выгоднее, чем месяц назад, я как раз говорил в прошлом комментарии. За исключением ряда отраслей, где доля импорта в себестоимости высока, в подавляющем большинстве изделий и товаров, производимых в России, основную часть затрат составляют расходы в рублях».

По мнению экс-председателя регионального отделения «Опоры России» Валерия Лесникова, больших проблем для малого и среднего бизнеса рост евро и доллара не создаст, поскольку малое количество предпринимателей ведут работу с валютными операциями.

«На сегодняшний день, я думаю, это не представляет большой опасности. Малый бизнес с валютными операциями связан очень мало, и лишь небольшое количество предпринимателей непосредственно зависит от них. Поэтому я считаю, что существенных проблем из-за роста курса евро и доллара для малого бизнеса нет».

Председатель комитета по законодательству и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов считает, что в конечном итоге любая курсовая разница повышает стоимость конечного продукта. Он возлагает надежды на Центробанк и верит, что у регулятора получится контролировать инфляцию.

«То растет, то падает. Но любая валютная разница — это, скажем так, тенденция к увеличению стоимости различных видов товаров. У нас сельское хозяйство, к сожалению, не стопроцентно обеспечено российской техникой, средствами защиты растений и семенами. Соответственно, любая покупка запасных частей, техники, средств защиты растений, семян, конечно, увеличивает входящие затраты. Поэтому есть вероятность, что в конечном итоге у сельхозтоваропроизводителей может увеличиться себестоимость. То же самое касается и других отраслей, где имеются иностранные станки, комплектующие, металлы. Любая курсовая разница влияет на стоимость конечного продукта и, в первую очередь, на его себестоимость. Я не думаю, что она существенно увеличится, потому что курс, еще раз подчеркиваю, растет не такими большими скачками, а поэтапно. Но есть и другая тенденция — у нас снижается ключевая ставка Центрального банка. Поэтому здесь существует определенный баланс. Центральный банк является регулятором, который регулирует инфляцию и влияет на валютный курс и денежный рынок. Мне кажется, что Центральный банк — достаточно эффективная структура, которая уже показала себя в непростой период. Сейчас период тоже непростой, но я думаю, что Центробанк с этой задачей справится».

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева полагает, что российская экономика уже не столько зависима от курса иностранных валют, сколько от внутренних цен, влияющих на себестоимость товара. По ее мнению, повышение курса доллара и евро не скажутся на экономической ситуации.

«Я думаю, что курс евро и доллара уже никак существенно не скажется на розничной торговле и вообще на экономической ситуации. Видите ли, в чем дело: сейчас достаточно много товаров производится в России, и мы уже не в такой степени зависим от валютного курса. Гораздо больше мы зависим от внутренних цен. Если вырастут цены на топливо, увеличится себестоимость практически всех товаров. То есть для нас гораздо важнее внутренние цены, которые влияют на себестоимость продукции. От этого в значительной степени зависит и наша экономика. Также влияние оказывают нововведения, которые сейчас происходят. Нагрузка на бизнес становится гораздо больше, и цены сегодня в большей степени зависят от этой нагрузки, от изменений в налоговом законодательстве, чем от курса евро и доллара».

Известный псковский ресторатор Андрей Фил