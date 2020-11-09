Экономика

«Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 ноября. В гостях у ведущего Константина Калиниченко была руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Она рассказала об успехах и достижениях в работе псковского УФАС в 2020 году и предстоящей ежегодной «Неделе конкуренции», а также о ситуации на рынке госзакупок в 2020 году. Руководитель ведомства пояснила, в каких секторах закупок УФАС сегодня фиксирует наибольшее число нарушений законодательства о защите конкуренции, как регулируется реклама алкоголя в соцсетях и почему некоторые рекламодатели получают от ведомства «черную метку». По традиции были затронуты и некоторые резонансные дела, которые находятся в разработке управления.