Экономика

Михаил Ведерников наградил почетной грамотой коллектив псковского УФНС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Анной Кутузовой. Пользуясь случаем, Михаил Ведерников поздравил Анну Кутузову, а также всех работников и ветеранов налоговой службы региона с профессиональным праздником и 30-летием образования ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Налоговая служба Псковской области имеет хорошую динамику развития и с успехом достигает все поставленные задачи, ежедневно обеспечивая строгое соблюдение норм законодательства в регионе», - отметил губернатор и поблагодарил налоговиков за добросовестный труд и преданность своей профессии. За заслуги в реализации государственной налоговой политики на территории региона Михаил Ведерников передал коллективу управления Федеральной налоговой службы Псковской области Почетную грамоту губернатора. Анна Кутузова поблагодарила губернатора за оказанное внимание.

В продолжение стороны обсудили различные аспекты налоговых поступлений в бюджет и рассмотрели актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе в части легализации теневой экономики.

Анна Кутузова также доложила о предварительных итогах работы ведомства в текущем году. В настоящее время общий объем налоговых поступлений от жителей региона составил 15,6 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост отчислений во многом связан с появлением в регионе новых налогоплательщиков и с увеличением доходов некоторых категорий граждан. Речь, в частности, идет о медицинских работниках.

Анна Кутузова представила губернатору и работу, которая ведется по привлечению граждан к своевременной оплате налогов. Особенно она отметила организацию выездной кампании налоговой службы в учреждения и на предприятия с целью предоставления услуг населению в онлайн-режиме. В дальнейшем эту практику планируется распространить и на муниципалитеты. Повышенное внимание сотрудники региональной налоговой службы уделяют и работе по обеспечению своевременной и полной оплаты налогов со стороны различных организаций и компаний.

«Для региона крайне важно, чтобы налоги собирались вовремя и в полном объеме. Это позволит нам, в свою очередь, выполнять социальные обязательства и принимать решения, связанные с развитием региона», - заключил губернатор.