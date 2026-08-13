Инвестиционный потенциал Талабских островов оценивают предприниматели

Мероприятие по поддержке и развитию предпринимательства в современных условиях «Инвестиции как путь развития территории» проходит сегодня на Талабских островах в Псковском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Попечительском совете Псковского регионального отделения «Опоры России».

Модератором выступает председатель Попечительского

совета регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.

В планах - пеший осмотр острова Белова с целью проведения оценки инвестиционного потенциала территории, презентация Анны Лесниковой «Жемчужина Псковского края» на острове Залита, в ходе которой представят ключевые преимущества Талабских островов, а вечером планируется специальное мероприятие в городе Пскове.

К обсуждению приглашены глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, предприниматель, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий, депутат Псковской городской Думы, предприниматель Олег Брячак, депутат Псковской городской Думы, предприниматель, учредитель ООО «Глэдис» Сергей Гаврилов, председатель Псковского Союза автотранспортных предприятий, предприниматель, директор ООО «Виктория-В» Виктор Семенов, директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, председатель Псковского регионального отделения «Опоры России», предприниматель, директор ООО «Динекст» Сергей Пакреев.