Экономика

Псковский губернатор попросил финансовой поддержки у президента

Губернатор Михаил Ведерников во время совещания в режиме видео-конференц-связи обратился к президенту России Владимиру Путину за оказанием финансовой помощи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: pixabay.com

Губернатор отметил, что на поддержку регионов правительство выделяет существенную помощь – 300 млрд рублей. При этом средства распределяются на уровне выпадающих доходов.

«Мы сделали все необходимое, чтобы сохранить экономику и не допустить существенного снижения доходов. Вся подушка безопасности, которая была сформирована по поручению правительства, была в полном объеме направлена на поддержку врачей, социальных работников, нуждающихся граждан, лиц, оставшихся без работы, и, конечно, бизнеса», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, предпринятые усилия были полностью оправданны: по итогам десяти месяцев 2020 года поступления налоговых и неналоговых платежей составили 107,8%. «Но при этом для противодействия последствиям COVID дефицит бюджета нами был увеличен почти на 2 млрд рублей, и, учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», - пояснил глава региона.

«Однако из-за того, что мы не уронили экономику, регион ничего не получил при распределении первого транша, по второму траншу мы получили всего 377 млн рублей. Кассовый разрыв на сегодняшний день составляет порядка 1 млрд 150 млн рублей, и без дополнительной помощи мы просто не сможем закончить финансовый год. Уважаемый Владимир Владимирович, очень прошу дать поручение правительству предусмотреть недостающие средства для Псковской области», - обратился губернатор к главе государства.