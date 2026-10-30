Александр Козловский: Ключевую роль в формировании бюджета сыграла Народная программа ЕР

Государственной Думой принят в первом чтении федеральный бюджет — главный финансовый документ страны на 2027–2029 годы. В бюджете заложены средства на индексацию пенсий и пособий, рост МРОТ, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции, развитие здравоохранения и образования — эти меры напрямую влияют на качество жизни в каждом регионе, в том числе в Псковской области. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Ключевую роль в формировании бюджета сыграла Народная программа "Единой России" — именно она задает главные приоритеты: социальную поддержку, развитие инфраструктуры, укрепление села, доступность медицины и образования. Бюджет должен работать на эти цели и отвечать реальным запросам людей», — добавил парламентарий.

По его словам, фракция «Единой России» активно участвовала в проработке документа — вместе с кабинетом министров и в комитетах Госдумы. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева ко второму чтению «Единая Россия» подготовит ряд поправок. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, они будут касаться развития территорий, расширения социальных льгот и поддержки села — именно эти направления особенно значимы для Псковской области.

«Наша задача сейчас — не только следить за общефедеральными трендами, но и точечно отстаивать интересы региона при формировании поправок, чтобы Народная программа реально работала на местах», — подчеркнул Александр Козловский.

Для Псковской области в фокусе внимания остается модернизация первичного звена здравоохранения и лекарственное обеспечение в малых населенных пунктах, ремонт школ и детских садов — чтобы сохранять инфраструктуру и удерживать молодежь на малой родине, обновление автобусного парка и развитие маршрутов, благоустройство общественных пространств и дворов, а также поддержка домов культуры и сельской инфраструктуры — в том числе через механизмы поддержки инициатив жителей и работы ТОС.