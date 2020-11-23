Экономика

Псковские депутаты предложили по-новому рассчитывать субвенции для школ в малых городах

Законопроект об изменении методики расчета субвенций для средних школ в малых городах Псковской области внесен в региональный парламент. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Яблоко» в областном Собрании Артур Гайдук, Лев Шлосберг и примкнувшая к ним Ульяна Михайлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутаты предлагают рассчитывать стоимость образовательной услуги для одного ребенка, исходя из количества жителей, а не из статуса населенного пункта. По их словам, при существующем подходе шесть школ из шести малых городов области (Гдов, Новоржев, Новосокольники, Пустошка, Пыталово, Себеж), население каждого из которых не превышает 7 тысяч человек, ежегодно недополучают из бюджета области минимум 1,5 млн рублей на школу. В 2020 году в этих средних школах учатся 3799 человек.

В пояснительной записке к законопроекту авторы законодательной инициативы отмечают, что стоимость образовательной услуги не может зависеть от административного статуса населенного пункта, в котором расположена школа. Они предлагают установить нормативное количество учащихся в классе для школ от 500 до 1000 учеников в зависимости от числа жителей населенного пункта: в городах с населением менее 7000 человек (Гдов, Новоржев, Новосокольники, Пустошка, Пыталово, Себеж) – 21 человек (такой же, как для средних школ в поселках городского типа), а для школ с той же численностью учащихся в городах с населением свыше 7000 человек (Великие Луки, Дно, Остров, Опочка, Печоры, Порхов, Псков, Невель) – 25 человек.

Реализация закона потребует выделения 14 млн 669 тысяч 990 рублей из областного бюджета в год. Авторы законопроекта поясняют, что искать дополнительные деньги не потребуется, поскольку средства областного бюджета на эти цели так или иначе ежегодно направляются, но за рамками методики, утвержденной областным законом.