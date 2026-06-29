«Пятерочка» и «Перекресток» остановили поставки Kinder и Raffaello в свои магазины

Компания Х5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», остановила поставки продукции брендов Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder из-за неоправданного завышения отпускных цен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Сейчас запасов продукции компании хватит чуть более чем на один месяц, отметили в Х5.
Как рассказали представители компании, предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя для многих покупателей. Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера.
Там также сообщили о том, что Х5 неоднократно предлагала конструктивные решения, но партнер не проявил готовности к пересмотру условий, пишет ТАСС. Компания остается открытой к диалогу и готова к возобновлению сотрудничества при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню.