Экономика

Михаил Кузнецов вошел в состав совета директоров одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира

Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов вошел в состав совета директоров одной из крупнейших энергетических компаний мира - Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). Как стало известно Псковской Ленте Новостей, решение о включении Михаила Кузнецова в состав совета директоров, комитета по стратегии и комитета по кадрам было принято 15 декабря.

СУЭК занимает первое место в России и шестое - в мире по объему производства угля. Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть и продолжает укреплять лидирующие позиции, уделяя особое внимание поставкам качественной продукции на растущие маржинальные азиатские рынки, а также сохранению доли поставок в Европе.

Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК - производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 26 электростанциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потребителей в России.

В Группу СУЭК входят угледобывающие, обогатительные предприятия и генерирующие активы в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке России, в том числе 27 шахт и разрезов, 26 ТЭС и 3 порта. В компании работает более 70 000 сотрудников.

Основной владелец компании - российский предприниматель Андрей Мельниченко, ему принадлежит 92,2% СУЭК. Председатель совета директоров - Самир Брихо. В совете директоров СУЭК - Владимир Рашевский, Майкл Баумгертнер, Юрг Зайлер и Владимир Хлавинка.

Капитальные затраты АО «СУЭК» в 2019 году составили 994 млн долларов, 161 млн долларов инвестировано в охрану труда, безопасность окружающей среды и социальное развитие. Капитальные затраты за последние пять лет - 3,5 млрд долларов.

Михаил Кузнецов в первой половине 1990-х годов работал в банковской сфере. В 1995-2003 годах являлся депутатом Государственной Думы РФ, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, представлял Псковскую область. В 2004 - 2009 годах Михаил Кузнецов занимал пост губернатора Псковской области.

Михаил Кузнецов является основателем объединения независимых медиа «Гражданская пресса».

С 2013 по 2018 годы занимал должность Генерального директора Сибирской генерирующей компании.

Фото: suek.ru