Экономика

Как заявить льготу по налогам, расскажут псковские специалисты на вебинаре

Как заявить льготу по имущественным налогам, расскажут на онлайн-вебинаре специалисты межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Спикерами на вебинаре выступят специалисты инспекции по конкретным направлениям. В частности, будут рассмотрены следующие вопросы:

- Порядок внесения сведений о видах экономической деятельности в соответствии с осуществляемой деятельностью. Что такое единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и для чего он создается. Каким критериям нужно соответствовать, чтобы сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Влияние не сданной отчетности на включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц. Причины и последствия.

- Последствия неуплаты задолженности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями в рамках процедур банкротства.

- Уплата задолженности по имущественным налогам физических лиц, меры ответственности.

- Порядок применения льгот по имущественным налогам физических лиц, а так же льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях. Как заявить льготу по имущественным налогам.

Вебинар пройдет 26 февраля в 11:00.

Регистрация на мероприятие открыта по ссылке.