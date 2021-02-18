Экономика

Псковские депутаты поддержали упрощение госзакупок

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона, предусматривающего упрощение и оптимизацию порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что он предусматривает существенное сокращение конкурентных способов определения поставщика до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками – конкурс, аукцион, запрос котировок. В частности, исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично дублируют процедуру проведения открытого конкурса.

Одновременно законопроект предусматривает альтернативную возможность обсуждения заказчиком объекта закупки с потенциальными участниками закупки до размещения извещения об ее осуществлении.

Кроме того, устанавливаются единые требования к содержанию извещения о проведении закупки, документации о закупке всеми конкурентными способами определения поставщика, срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках.

Также законопроект вводит термин «контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан».

Документ сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при выборе различных способов определения поставщиков. Унифицируются случаи признания способов определения поставщиков несостоявшимися, а также последствия такого признания, предусматривается оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов.

Изменения направлены и на упрощение порядка определения поставщиков, на совершенствование закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации и так далее, отмечается в пояснительной записке.