Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Льготные кредиты от ПСБ
Подарки, которые не забываются
ЭКО - стань донором
Где заказать дом мечты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Экономика 04.03.2021 16:274 Выжить между рыбой и кальсонами 05.03.2021 07:430 Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых 04.03.2021 16:274 Выжить между рыбой и кальсонами 04.03.2021 15:290 Беззаявительное предоставление льгот по транспортному налогу обсудили в областном Собрании 04.03.2021 11:422 Налоги с россиян будут собирать по-новому 04.03.2021 11:390 Более 17,5 млрд рублей инвестирует в развитие технологий банк «Открытие»
 
 
 
Самое популярное 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 02.03.2021 18:155 В Псковской инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества пациентами 03.03.2021 11:303 В Гдове более двух месяцев не могут похоронить труп женщины 03.03.2021 16:261 Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в ПсковГУ 02.03.2021 22:130 Еще один очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых

05.03.2021 07:43|ПсковКомментариев: 0

«Опора России» предложила Минэку запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой. Об этом рассказал глава организации Александр Калинин. По его мнению, такая мера простимулирует переход к инвестиционной модели роста экономики, в то время как ни одна из существующих программ кредитования МСП с этим не справляется.

«Кредиты, выдаваемые на инвестиционные цели, рассчитаны на длительный срок, и бизнес, как правило, берет их менее охотно, чем займы на оборотные нужды. Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», - цитирует его газета «Известия».

В банках инициативу поддержали: нововведение поможет бизнесу не просто выживать, а развиваться. В последние годы наблюдается тенденция по снижению доступности кредитования для многих предпринимателей МСП, особенно если речь идет об инвестиционном финансировании, заявили эксперты. Поэтому новая программа будет кстати, отметили они.

Сегодня для МСП действует несколько льготных программ кредитования с субсидированием процентной ставки. Самая значимая работает в рамках постановления правительства №1764, по ней можно взять займ под 7% годовых. Кроме того, в начале марта правительство утвердило программу для выплаты зарплат «ФОТ 3.0», ориентированную на предприятия из пострадавших от пандемии отраслей - гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. По ней кредиты предоставляются по ставке 3% при условии, что заемщик сохраняет не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

Теги: #бизнес #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 600 человек
05.03.2021, 08:320 9 фактов о работающих женщинах Псковской области 05.03.2021, 08:230 В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты 05.03.2021, 08:140 Архивисты рассказали об истории создания железнодорожной станции в Великих Луках 05.03.2021, 08:000 Обустройство офиса: канцелярия и сопутствующие товары
05.03.2021, 07:500 К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1% 05.03.2021, 07:430 Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых 05.03.2021, 07:280 В Евросоюзе пока не решили вопрос с допуском российских туристов 05.03.2021, 07:140 Почти 1300 обращений от граждан поступило в «Экопром» с начала года
05.03.2021, 07:000 В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах 05.03.2021, 00:390 Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 05.03.2021, 00:310 Около 100 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 04.03.2021, 23:003 Полицейские поздравили многодетных псковичек с наступающим 8 Марта
04.03.2021, 22:410 Псковских школьников приглашают к участию в конкурсе «Письмо солдату» 04.03.2021, 22:230 Выставка по мотивам легенд и древних сказаний откроется в Пскове 5 марта 04.03.2021, 22:042 В псковский ОМОН требуются сотрудники 04.03.2021, 21:470 «Смерть Тарелкина» ставит в Пскове московский режиссер
04.03.2021, 21:280 В Великих Луках отремонтировали систему электроснабжения в двух домах 04.03.2021, 21:110 Ансамбль Росгвардии разучил новую программу для фестиваля в Пскове 04.03.2021, 20:507 Анальные мазки на коронавирус стали обязательными для въезда в Китай 04.03.2021, 20:321 Качество ремонта дорог проверили в Островском районе
04.03.2021, 20:134 Бесплатная замена электросчетчиков продолжается в Пскове 04.03.2021, 19:510 В районах внедрят систему сопровождения псковичей с ментальной инвалидностью 04.03.2021, 19:306 Путин поддержал активное участие волонтеров в политике 04.03.2021, 19:243 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации
04.03.2021, 19:220 Выход на лед запретят в Пскове с 5 марта 04.03.2021, 19:000 Лучшие чтецы представят Псковскую область на всероссийском конкурсе 04.03.2021, 18:471 Учитесь мыслить стратегически 04.03.2021, 18:265 Пскович осужден за пропаганду терроризма и призывы к суициду
04.03.2021, 18:150 Горводоканал провел ремонтные работы на Короткой улице в Пскове 04.03.2021, 18:100 Около 4 млн рублей выделили на благоустройство дворов в Печорах 04.03.2021, 18:020 Пограничное управление Псковской области приглашает на службу по контракту 04.03.2021, 17:495 «Больные и ободранные»: псковичку шокировал вид попугаев в торговом центре
04.03.2021, 17:470 Облизбирком обеспечит ноутбуками все избирательные комиссии региона 04.03.2021, 17:382 Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после 20 марта 04.03.2021, 17:300 Новые факты в истории Себежского края открыли при подготовке книги «Солдаты Победы» 04.03.2021, 17:210 Театральные читки пройдут в псковском драмтеатре в рамках «Данилов-феста»
04.03.2021, 17:120 Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в псковском училище 04.03.2021, 17:080 В Пскове полицейские подготовили сюрприз для посетительниц ГИБДД 04.03.2021, 17:043 Псковскую молодежь зовут на экскурсию по кладбищу 12 марта 04.03.2021, 16:540 Следователи опросили свидетельницу падения ребенка из окна в Великих Луках
04.03.2021, 16:510 Великолучанин завоевал «бронзу» на чемпионате мира по биатлону 04.03.2021, 16:450 Северо-Западная таможня разрешила ввезти в страну цветы на 7 млн долларов 04.03.2021, 16:321 В Пскове проверяют объекты торговли в связи с коронавирусом 04.03.2021, 16:274 Выжить между рыбой и кальсонами
04.03.2021, 16:230 Путин: Региональные власти быстро реагируют на проблемы с вакцинацией 04.03.2021, 16:170 Более 200 литров алкоголя изъяли псковские полицейские 04.03.2021, 15:597 В торговом центре Fjord Plaza открывается магазин «Снежная Королева» 04.03.2021, 15:560 Глава Минобороны потребовал организовать вакцинацию работников призывных комиссий
04.03.2021, 15:440 Неправильно выбранная скорость привела к ДТП на трассе Петербург - Псков 04.03.2021, 15:420 Подходы к родовспоможению обсудили псковички 04.03.2021, 15:341 Глава Великих Лук избавился от коронавируса 04.03.2021, 15:290 Беззаявительное предоставление льгот по транспортному налогу обсудили в областном Собрании
04.03.2021, 15:170 Назначены новые председатели ТИКов Пскова и Великих Лук 04.03.2021, 15:160 Псковичей предупреждают о промоинах на реке Великой 04.03.2021, 15:100 Многодетная псковская семья выиграла суд по предоставлению бесплатного участка 04.03.2021, 15:010 Центральную площадь Гдова приведут в порядок к лету
04.03.2021, 14:531 Древнее кресало продемонстрировали псковские археологи 04.03.2021, 14:510 «Деревня Соловьи» выпустила к 8 марта продукцию в праздничном дизайне 04.03.2021, 14:470 Ямочный ремонт дорог начался в Пскове 04.03.2021, 14:451 Суд обязал псковича предоставить Фонду капремонта доступ к теплосетям
04.03.2021, 14:390 Губернаторский симфонический оркестр работает на износ - Николай Хондзинский 04.03.2021, 14:220 В Пустошке развеяли слухи о сносе районной поликлиники 04.03.2021, 14:020 Каждый пятый корпоративный клиент Сбера выбирает бизнес-карту без пластика 04.03.2021, 13:540 До 7 градусов мороза ожидается в Псковской области в пятницу
04.03.2021, 13:451 Псковичам рассказали о птице на логотипе Фестиваля русской музыки 04.03.2021, 13:350 В Пскове пять сотрудников УГХ наказали за ослабление контроля за уборкой 04.03.2021, 13:200 Ансамбль «Псков» выступит с обновленной программой 04.03.2021, 13:130 Утвержден план реализации Стратегии развития Пскова до 2030 года
04.03.2021, 13:090 Скончался медиаменеджер и журналист Алексей Панасевич 04.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 04.03.2021, 13:020 Осужденные подготовят землянки к международной встрече «Курган Дружбы» 04.03.2021, 12:500 «Сообразим на троих»: Готова ли оппозиция дать бой партии власти?
04.03.2021, 12:430 Чем заинтересует Фестиваль русской музыки псковичей, рассказали его организаторы 04.03.2021, 12:340 Улицы Пскова оперативно обработали противогололедными материалами 04.03.2021, 12:240 Юные инспекторы в Великих Луках учат детей правильно переходить дорогу 04.03.2021, 12:200 «Путь моховиков» продолжат благоустраивать в Полистовье
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.