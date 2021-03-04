Экономика

Предприниматели попросили о кредитах под 4,25% годовых

«Опора России» предложила Минэку запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой. Об этом рассказал глава организации Александр Калинин. По его мнению, такая мера простимулирует переход к инвестиционной модели роста экономики, в то время как ни одна из существующих программ кредитования МСП с этим не справляется.

«Кредиты, выдаваемые на инвестиционные цели, рассчитаны на длительный срок, и бизнес, как правило, берет их менее охотно, чем займы на оборотные нужды. Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла», - цитирует его газета «Известия».

В банках инициативу поддержали: нововведение поможет бизнесу не просто выживать, а развиваться. В последние годы наблюдается тенденция по снижению доступности кредитования для многих предпринимателей МСП, особенно если речь идет об инвестиционном финансировании, заявили эксперты. Поэтому новая программа будет кстати, отметили они.

Сегодня для МСП действует несколько льготных программ кредитования с субсидированием процентной ставки. Самая значимая работает в рамках постановления правительства №1764, по ней можно взять займ под 7% годовых. Кроме того, в начале марта правительство утвердило программу для выплаты зарплат «ФОТ 3.0», ориентированную на предприятия из пострадавших от пандемии отраслей - гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. По ней кредиты предоставляются по ставке 3% при условии, что заемщик сохраняет не менее 90% рабочих мест в период действия договора.