Экономика

«Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец» Дмитрием Ходасом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 марта. Гость студии - генеральный директор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

Компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016-м пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Предприятие является действующим, там уже производят продукты, полученные методом сублимационной сушки.

В рамках эфира радиослушатели узнали, на какой стадии находится реализация этого инвестпроекта, насколько на процесс повлиял коронавирус, возникают ли у инвестора проблемы с финансированием, почему «Сибирскому гостинцу» приходится судиться с управляющей компанией ОЭЗ «Моглино» и ждут ли инвесторы отдачи от недавнего визита в особую экономическую зону премьер-министра Михаила Мишустина.