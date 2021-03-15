Экономика

Показатели экспорта на Северо-Западе сократились более чем на 8%

Внешнеторговый оборот Северо-Западного федерального округа за январь составил 6 млрд 11 млн долларов США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Объем экспорта составил 3 млрд 340 млн долларов США, импорта – 2 млрд 671 млн долларов США. Экспорт сократился на 8,4%, импорт – на 0,6%.

Натуральные объемы экспорта увеличились на 11,4% и составили 9 млн 662 тысяч тонн, натуральные объемы импорта уменьшились на 18,6% и составили 1 млн 982 тысячи тонн.

В распределении экспорта по субъектам Российской Федерации, входящим в СЗФО, лидируют Санкт-Петербург (47,1%), Ленинградская область (21%), Вологодская область (10,5%). Первое место в импорте занимает Санкт-Петербург (57,1%), второе место – Калининградская область (24,3%), третье место – Ленинградская область (12,8%).

Данные таможенной статистики внешней торговли СЗФО за январь размещены в подразделе «Внешняя торговля СЗФО» раздела «Таможенная статистика» по ссылке.