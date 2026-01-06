Дмитрий Мельников оценил вызовы для экономики и рассказал о планах «АВАРа»

Прогнозировать экономическую ситуацию на весь 2026 год крайне сложно из-за высокой неопределенности, считает председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. В эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет» он пояснил, что даже крупные предприятия вынуждены кардинально менять планы в течение года.

«Далеко на весь год прогнозировать достаточно сложно. Если брать мой личный опыт "АВАРа", те цифры и планы, которые у нас были в 2025 году, резко кардинально перестроились уже к апрелю», — резюмировал председатель совета директоров.

При этом у завода «АВАР» уже есть предварительный, «относительно позитивный» план на следующий год. «Выпуск автомобилей и спецтехники ожидается незначительный, но на несколько десятков процентов выше, чем в 2025 году», — сообщил Дмитрий Мельников.

Однако на реализацию этих планов могут также повлиять внешние факторы. Гость студии выделил ключевые вызовы: «У нас есть ряд внешнеполитических решений, которые находятся в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будут ли новые санкции, которые повлияют на российскую экономику».

Дмитрий Мельников также отметил сильное влияние укрепления рубля, который, по его словам, стал «самой укрепившейся валютой».

«Любые российские товары стали дороже на 45% на мировом рынке. Это упрощенное представление, потому что предприятия проявляли определенную гибкость, искали возможности для скидок, какой-то маркетинговой политики, чтобы нарастить свой экспорт. Но сейчас для экспортеров это непростая ситуация: товары стали дороже и их труднее продать», — пояснил председатель совета директоров.

По его мнению, мировая экономика движется к модели «крепостей», где страны будут защищать свои ключевые отрасли, что усложнит международную торговлю. «Прогнозировать, к чему это приведет, достаточно сложно», — добавил руководитель.

Говоря о положении дел на «АВАРе», Дмитрий Мельников сообщил, что несмотря на новогодние каникулы на заводе продолжаются переговоры для обеспечения загрузки. Он ожидает, что январь и февраль предприятие пройдет в рабочем режиме. Прибыль завода, по оценке гостя студии, составит около 20 миллионов рублей: «Это небольшой рост, относительно объема предприятия, но это показывает, что мы ждали худшего и ситуация уже выправляется».

По словам председателя совета директоров, декабрь всегда был «провальным» месяцем для таких предприятий, особенно на фоне высокой ключевой ставки.

«Покупатели прекрасно понимают, что впереди большие новогодние каникулы и деньги на счетах можно подержать. Зачем покупать продукцию, которая три недели будет лежать на складе, когда можно сэкономить деньги, разместить их на депозитах, а потом их реализовать, если не предвидится роста цен? В нынешних обстоятельствах "АВАР" цены не повышает. По ключевому клиенту у нас есть скидка. Это связано с тем, что даже при уменьшении доходов акционеров наша задача — сохранить долю рынка и обеспечить занятость. Поэтому мы делаем определенные уступки там, где это возможно. Мы предпринимаем эти действия в ущерб прибыли акционеров, чтобы обеспечить полную занятость предприятия, потому что для меня самое главное, чтобы "АВАР" работал пять дней в неделю»,— подчеркнул Дмитрий Мельников.

Подводя итог, руководитель выразил осторожный оптимизм: «Ситуация стала лучше, чем была. Я вижу 2026 год для "АВАРа" более позитивным, чем 2025 год. И как складывается сейчас ситуация, это лишь подтверждает мои слова».