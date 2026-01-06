Экономика

Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в РФ вырос в четыре раза

0

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха выросли в четыре раза за год - они вошли в топ-3 популярных предметов гардероба из зимней верхней одежды, рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

«В последние несколько лет у россиянок наметился тренд на покупку шуб из экомеха. По итогам анализа розничных продаж верхней одежды для зимы за первые три квартала 2025 года они входят в Топ-3 самых популярных предметов гардероба и занимают третье место после пуховиков и курток/парок. За последний год продажи шуб и дубленок из синтетического меха выросли в четыре раза», - сказали в ЦРПТ.

По расчетам аналитиков на тысячу человек, чаще всего верхнюю одежду покупают на Камчатке, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Калининградской областях.

Пуховики и куртки стали лидерами по числу продаж - за три квартала минувшего года было продано 160 тысяч пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. На втором месте куртки и парки - россияне купили 57 тысяч такой одежды, однако их продажи снизились на 25%. Третью позицию занимают дубленки и шубы из искусственного меха. За три квартала 2025 году было продано 54 тысяч экошуб, пишет РИА Новости

«Традиционный рост цен на зимнюю одежду достигает пика в октябре – ноябре из-за сезонного увеличения спроса. Ближе к зиме продавцы завышают стоимость в среднем на 15–20%. Наиболее выгодный период для "утепления" – конец февраля и начало весны, когда теплую верхнюю одежду можно купить со скидкой до 50%», - отметили в ЦРПТ.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026