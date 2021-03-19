Экономика

Темпы роста цен на фрукты и овощи снизились в Псковской области

Темпы роста цен на фрукты и овощи снизились в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Годовая инфляция в Псковской области в феврале увеличилась до 5,9% после 5,3% месяцем ранее. Основное влияние на инфляцию оказали временные общие для всех регионов страны факторы, в том числе рост издержек, связанный с превышением спроса над предложением отдельных товаров, а также отложенные эффекты от ослабления рубля в прошлом году.

«В Псковской области в феврале произошло заметное замедление темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Годовой рост цен на яблоки и апельсины в регионе ниже, чем в целом по стране. Лимоны подешевели на 16%, а виноград на 3%», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Он отметил, что работа местных сельхозпроизводителей способствовала снижению темпов роста цен на помидоры и огурцы.

«В середине февраля – начале марта тепличные хозяйства региона собрали первые урожаи, что увеличило предложение и расширило ассортимент овощей в торговых сетях», - рассказал Сергей Савин.

На сдерживание темпов инфляции в регионе повлияло и уменьшение прироста цен на услуги. В феврале этот показатель уменьшился до 2,1% после 2,5% в январе. Оптимизация тарифных линеек мобильными операторами привела к снижению стоимости минимального пакета услуг. Сокращение спроса на санаторно-оздоровительные услуги в связи с эпидемической обстановкой способствовало снижению цен на путевки в санатории.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в феврале опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.