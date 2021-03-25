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Экономика

Алексей Севастьянов призвал эффективнее расходовать федеральные средства

25.03.2021 13:57|ПсковКомментариев: 12

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе парламентского часа на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта призвал эффективнее использовать средства, поступающие в регион из федерального бюджета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Коллеги, проблема в нас самих. Мы – дотационный регион. И мы сами с этим смирились: мы не можем, а самое главное, не хотим мыслить глобально. Мы можем многоэтажку засунуть во двор других многоэтажек, где, казалось бы, уже нельзя что-то разместить, а спроектировать микрорайон с поликлиникой, детсадом, автостоянками - не можем. Мы можем искусно залатать дыры на асфальте, а положить целую улицу или проспект хорошим новым асфальтом не можем. И все потому, что мы не хотим глобально мыслить. Нам проще потом найти виноватого. Нам дают деньги, а мы не можем их использовать, не умеем. Вот в этом, мне кажется, наша самая большая проблема. Я всегда говорил, придет оборудование в больницы, придут деньги на дороги, а правильно ли мы их освоим –большой вопрос», - высказался парламентарий.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что нужно решать глобальные, а не сиюминутные задачи, и вспомнил крылатую фразу последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, который призывал «мыслить ширше».

«Потому как мы 40 раз решаем какие-то сиюминутные задачи, мы не хотим мыслить «ширше», как говорил Михаил Сергеевич. И в этом наша большая проблема. Эта программа («Чистая вода») еще при Хоронене о ней говорили. А я вам скажу больше, Довмонт и тот думал о «Чистой воде», а в результате сегодня так и выходит: есть деньги – освоить не можем. Потому что не умеем и не хотим себе в этом признаться», - добавил депутат.

Он также в качестве примера отметил, что в прошлом году достаточно средств выделили на дороги. «Более, чем достаточно. А в результате, какой улицей, каким проспектом мы можем гордиться?», - спросил Алексей Севастьянов.

Он также обратился к органам исполнительной власти с просьбой больше привлекать депутатов к вопросу о реализации выделяемых средств, чтобы разделить ответственность, чтобы делегировать ее там, где власть может ошибиться.

«И надзорным органам во время освоения средств надо приходить, контролировать выполнение работ, а не потом, уже по факту, выписывать штрафы и сажать людей. От этого никому теплее не будет, и вода чище не станет. Мы же все должны контролировать этот процесс. Здесь, извините за выражение, никто уже не отмажется. Мы приложили усилия, чтобы нам выделили федеральные средства. Мы убедили, доказали и получили средства, не нужно ими распоряжаться как провинциалы», - заключил Алексей Севастьянов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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