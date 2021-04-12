Экономика

Начинается видетрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Макарченко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко.

Вместе с ним ведущий Алексей Овчинников постарается разобраться, насколько сегодня выгодно и перспективно развивать пивоварение как в России в целом, так и в Псковской области в частности. Нужно отметить, что даже участники рынка, не говоря уже о независимых экспертах, дают весьма противоречивые оценки происходящему. Одни указывают на то, что на фоне пандемии и драматического снижения покупательского спроса потребителям не до крафтового пива, другие, наоборот, считают, что коронакризис чуть ли ни стал драйвером развития для небольших пивоварен.



Не секрет, что в свое время по профильному рынку действительно серьезно ударили ограничения, с которым пришлось столкнуться общепиту - пивоварни на тот момент практически лишились рынка сбыта, но теперь ситуация постепенно возвращается в привычное русло и можно попытаться не только наверстать упущенное, но и выйти в плюс.



Кто прав, а кто ошибается? Подробнее об этом и многом другом — в течение ближайшего часа. Радиослушатели смогут принять участие в беседе и задать вопрос гостю по телефону 56-73-72.