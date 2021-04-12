Экономика

Более 630 млн рублей выдал Сбербанк бизнесу СЗФО под 3% по программе с господдержкой

По итогам первого месяца действия программы с господдержкой ФОТ 3.0 под 3% объем выдач в Северо-Западном федеральном округе составил 637 млн рублей. Всего одобрено 1073 заявок на общую сумму 2,6 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

По кредитам с господдержкой под 2%, выданным Сбербанком ранее в СЗФО, задолженность была списана полностью 16 тысячам компаний. Списание кредитов на 50% произведено примерно 400 предприятиям.

«В целом, подавляющее большинство заемщиков программы сумели выполнить условия по кредиту с господдержкой под 2%, и сейчас эти долги списываются. Уверен, что новая программа также сможет поддержать наиболее пострадавшие отрасли и станет значимым вкладом в восстановление бизнеса», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщику необходимо сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Заемные средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.