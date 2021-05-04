Экономика

С 1 июля изменится национальная система прослеживаемости товаров

С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», внесенные федеральным законом Российской Федерации от 09.11.2020 № 371.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости в соответствии внесенным изменениям в п. 2.3 ст. 23 Налогового кодекса РФ, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. Указанная система становится обязательной для всех юрлиц и ИП, которые участвуют в обороте прослеживаемых товаров. То есть импортируют их, приобретают в России и (или) продают.

При этом, ввозимым товарам будут присваивать уникальный регистрационный номер партии товара – РНПТ, который при реализации товара потребуется включать в счет-фактуру.

Поправки в формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры внесены постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2021 №534, вступающим в действие с 01.07.2021. В случае продажи ввозимых товаров другим организациям и индивидуальным предпринимателям потребуется выставлять электронные счета-фактуры по новой форме с дополнительными графами: РНПТ, единица измерения и количество прослеживаемых товаров.

В настоящее время перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, находится на обсуждении в Правительстве Российской Федерации. Действующим является перечень товаров, утвержденный в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807. В список входят, к примеру, холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, мониторы.

Отметим, данные изменения в национальную систему прослеживаемости товаров, предусматривают документарную прослеживаемость без физической маркировки товара и обязательный электронный документооборот.

Письмом ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@ доведены формы, форматы и порядок заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в том числе:

уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства – члена Евразийского экономического союза на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (форма по КНД 1169008); уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза (форма по КНД 1169009); отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (форма по КНД 1169010); уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (форма КНД 1169011).

До вступления в силу соответствующего приказа указанные формы носят рекомендательный характер. Подробная информация размещена на официальном сайте ФНС России в разделе «Национальная система прослеживаемости импортных товаров».